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Михаил Русый положительно оценил работу МИДа по продвижению белорусской продукции

11.03.2017 12:50 — Разное | Ежедневник  
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Михаил Русый положительно оценил работу МИДа по продвижению белорусской продукции

Заместитель премьер-министра Михаил Русый принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел, посвященном рассмотрению итогов работы ведомства в 2016 году.

С отчетом выступил министр иностранных дел Владимир Макей, обозначив пути выполнения поставленных президентом Беларуси на 2017 год первоочередных задач.

В ходе заседания была предметно проанализирована ситуация с поставками белорусской продукции в  разрезе основных рынков и товарных позиций, оценена отдача от таких механизмов, как сборочные производства, товаропроводящая сеть, институт закрепленных должностных лиц.

Отмечена также результативность системной работы по снятию торговых ограничений с ЕС, Украиной, Узбекистаном. В этой связи обращено внимание на первоочередное значение обеспечения благоприятного режима поставок белорусских товаров в рамках договоров ЕАЭС с третьими странами.

Был констатирован позитивный вклад во внешнеторговую деятельность кредитно-финансовых инструментов поддержки экспорта, подчеркнуто намерение МИД содействовать развитию электронной торговли, повышению эффективности выставочно-ярмарочной деятельности.

В выступлениях руководителей белорусских дипмиссий в России, Словакии, Египте, Грузии были проанализированы достигнутые результаты двустороннего торгово-экономического сотрудничества. На конкретных примерах рассмотрены специфические проблемы поставок на страновые рынки, а также пути совершенствования внешнеторговой стратегии в разрезе отраслей и конкретных предприятий.

Подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра Михаил Русый сформулировал ряд задач по повышению эффективности внешнеэкономической деятельности, выполнению Национальной стратегии развития экспорта, а также договоренностей по результатам визитов на высшем и высоком уровне. Было подчеркнуто значение продуманной стратегии участия в выставках и четкой организации кадровой работы для достижения поставленных целей на внешнеэкономическом направлении.

 
 
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Заместитель премьер-министра Михаил Русый принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел, посвященном рассмотрению итогов работы...

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