С 11 марта розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси увеличились на одну копейку, повышение цены не является существенным, и, тем не менее, радио Sputnik поинтересовалось у экономического эксперта Вячеслава Ярошевича, с какими изменениями конъюнктуры рынка связано это событие.

"Не стоило ради одной копейки затевать бумажные и бюрократические процедуры. Может быть, повышение будет поэтапным, плавным, помесячным. Хотя это только догадки. В принципе, процесс запущен и связан он с налоговым маневром в России, с изменениями налогообложения нефтедобычи. Если раньше основной фокус был на экспортной пошлине, то теперь — на скважине. Есть еще и накопленная инфляция, к середине года мы это почувствуем, и нефтяники, глядя в будущее, пытаются перестраховаться", — считает эксперт.

По информации концерта "Белнефтехим", с сегодняшнего дня литр АИ-95-К5 стоит 1,20 рубля; АИ-92-К5 — 1,12 рубля; дизельное топливо ДТ-К5 — 1,24 рубля за литр.

Комментарий экономического эксперта Вячеслава Ярошевича о подорожании топлива на одну копейку слушайте на радио Sputnik Беларусь.