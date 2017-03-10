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Домрачева и Скардино попытают счастья в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти
Белорусские биатлонистки Дарья Домрачева и Надежда Скардино попытают счастья в гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на 8-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Вчера в спринте Дарья Домрачева отстрелялась «на ноль» и второй раз после выхода из декретного отпуска
Ближайшими преследовательницами белоруски будут россиянка Дарья Виролайнен (+35 с), американка Сьюзан Данкли (+35 с), итальянка Лиза Витоцци (+37 с), француженки Селия Аймонье (+40 с), Анаис Шевалье (+43 с), Мари Дорен-Абер (+45 с), шведка Анна Магнуссон (+46 с).
Еще одна белорусская биатлонистка Надежда Скардино по итогам спринта стартует в пасьюте 26-й с отставанием от лидера в 1 минуту 10 секунд. Всего в заявке 60 спортсменок.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию женской гонки преследования.
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Белорусские биатлонистки Дарья Домрачева и Надежда Скардино попытают счастья в гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на 8-м этапе Кубка мира в...
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