Белорусские биатлонистки Дарья Домрачева и Надежда Скардино попытают счастья в гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на 8-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Вчера в спринте Дарья Домрачева отстрелялась «на ноль» и второй раз после выхода из декретного отпуска поднялась на пьедестал , завоевав бронзу. Сегодня у нее есть отличный шанс как минимум повторить успех. Дарья выйдет на старт третьей в 20 секундах позади норвежки Тириль Экхофф и через 2 секунды после немки Лауры Дальмайер.

Ближайшими преследовательницами белоруски будут россиянка Дарья Виролайнен (+35 с), американка Сьюзан Данкли (+35 с), итальянка Лиза Витоцци (+37 с), француженки Селия Аймонье (+40 с), Анаис Шевалье (+43 с), Мари Дорен-Абер (+45 с), шведка Анна Магнуссон (+46 с).

Еще одна белорусская биатлонистка Надежда Скардино по итогам спринта стартует в пасьюте 26-й с отставанием от лидера в 1 минуту 10 секунд. Всего в заявке 60 спортсменок.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию женской гонки преследования.