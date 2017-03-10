﻿ Домрачева и Скардино попытают счастья в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Домрачева и Скардино попытают счастья в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти

11.03.2017 14:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские биатлонистки Дарья Домрачева и Надежда Скардино попытают счастья в гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на 8-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Вчера в спринте Дарья Домрачева отстрелялась «на ноль» и второй раз после выхода из декретного отпуска поднялась на пьедестал, завоевав бронзу. Сегодня у нее есть отличный шанс как минимум повторить успех. Дарья выйдет на старт третьей в 20 секундах позади норвежки Тириль Экхофф и через 2 секунды после немки Лауры Дальмайер.

Ближайшими преследовательницами белоруски будут россиянка Дарья Виролайнен (+35 с), американка Сьюзан Данкли (+35 с), итальянка Лиза Витоцци (+37 с), француженки Селия Аймонье (+40 с), Анаис Шевалье (+43 с), Мари Дорен-Абер (+45 с), шведка Анна Магнуссон (+46 с).

Еще одна белорусская биатлонистка Надежда Скардино по итогам спринта стартует в пасьюте 26-й с отставанием от лидера в 1 минуту 10 секунд. Всего в заявке 60 спортсменок.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию женской гонки преследования.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские биатлонистки Дарья Домрачева и Надежда Скардино попытают счастья в гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на 8-м этапе Кубка мира в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: что стоит за "копеечным" подорожанием топлива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика