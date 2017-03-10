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В феврале цены на продовольственные товары выросли, а на другие – снизились

11.03.2017 14:27 — Разное | Ежедневник  
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В феврале цены на продовольственные товары выросли, а на другие – снизились

Согласно данным Национального статистического комитета, в феврале 2017 года по отношению к январю отмечен рост цен на продовольственные товары и снижение на непродовольственные.

Индекс потребительских цен в феврале 2017 года по сравнению с январем 2017 года составил 100,5%, с декабрем 2016 года – 101,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2017 года по сравнению с январем 2017 года составил 100,2%, с декабрем 2016 года – 100,9%.

Изменение цен и тарифов в феврале 2017 года характеризуется следующими данными (в процентах):

Февраль 2017 г. к

Январь-февраль
2017 г. к
январю-февралю
2016 г.

январю
2017 г.

декабрю
2016 г.

февралю
2016 г.

Индекс потребительских цен

100,5

101,4

107,0

108,2

в том числе:

продовольственные товары

100,5

101,7

108,4

109,2

непродовольственные товары

99,98

100,8

104,9

105,6

услуги

101,5

101,8

107,1

110,2

 
 
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Согласно данным Национального статистического комитета, в феврале 2017 года по отношению к январю отмечен рост цен на продовольственные товары и снижение на...

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