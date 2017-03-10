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В феврале цены на продовольственные товары выросли, а на другие – снизились
11.03.2017 14:27 — Разное | Ежедневник
Согласно данным Национального статистического комитета, в феврале 2017 года по отношению к январю отмечен рост цен на продовольственные товары и снижение на непродовольственные.
Индекс потребительских цен в феврале 2017 года по сравнению с январем 2017 года составил 100,5%, с декабрем 2016 года – 101,4%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2017 года по сравнению с январем 2017 года составил 100,2%, с декабрем 2016 года – 100,9%.
Изменение цен и тарифов в феврале 2017 года характеризуется следующими данными (в процентах):
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Согласно данным Национального статистического комитета, в феврале 2017 года по отношению к январю отмечен рост цен на продовольственные товары и снижение на...
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