



Согласно данным Национального статистического комитета, в феврале 2017 года по отношению к январю отмечен рост цен на продовольственные товары и снижение на непродовольственные.

Индекс потребительских цен в феврале 2017 года по сравнению с январем 2017 года составил 100,5%, с декабрем 2016 года – 101,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2017 года по сравнению с январем 2017 года составил 100,2%, с декабрем 2016 года – 100,9%.

Изменение цен и тарифов в феврале 2017 года характеризуется следующими данными (в процентах):

Февраль 2017 г. к Январь-февраль

2017 г. к

январю-февралю

2016 г. январю

2017 г. декабрю

2016 г. февралю

2016 г. Индекс потребительских цен 100,5 101,4 107,0 108,2 в том числе: продовольственные товары 100,5 101,7 108,4 109,2 непродовольственные товары 99,98 100,8 104,9 105,6 услуги 101,5 101,8 107,1 110,2