Первый доклад о ситуации с правами человека, опубликованный новой администрацией Дональда Трампа и подписанный новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, на радио Sputnik Беларусь прокомментировал политический эксперт Павел Потапейко.

"Содержание доклада не отличается оригинальностью. Есть ощущение, что кто-то попросту подмахнул документ, продублированный из предыдущих версий. И поскольку доклад посвящен 2016 году, наверняка он был составлен еще командой Обамы", — уверен эксперт.

По словам политолога, после победы на выборах в США Дональда Трампа у многих экспертов в Беларуси появились надежды на то, что новая администрация Белого дома пересмотрит свой подход и к оценке правовой ситуации в нашей стране.

"Хочется надеяться, что это произойдет поскорее. Беларусь не является магистральной страной для госдепартамента США, чтобы тиражировать одно и то же из года в год. Сейчас же получается, что кто-то еще во время второго срока Клинтона это зарядил, и с той поры, наверное, просто лень вникать. Штампы, диктатура, по их мнению, раз президент тот же, ничего и не изменилось", — отметил политолог.

Находясь в Америке, собеседник Sputnik часто замечал, что выпускники американских вузов и дипломаты исходят из очень шаблонных стандартных посылов не только в отношении нашей страны, но и всего региона. По их мнению, весь ключ к региону — это национализм, либо местечковый, либо радикально-разнузданный.

"Есть нормальный национализм, когда страны просто отстаивают свои интересы. Но увы, у американских дипломатов плотно, "томагавком в мозгу" сидит идея о том, что это регион, охваченный местечковым радикальным национализмом", — сказал политолог.

При этом, по словам политолога, отдельным странам, в том числе и США, есть чему поучиться у Беларуси.

"Мы даем хороший пример того, что ни национальные, ни религиозные моменты нас не разъединяют. У нас исторически сложилась веротерпимая атмосфера, чем мы и выделяемся на фоне соседей. В этом смысле мы являемся неким тупиковым вариантом для специалистов госдепа", — констатировал политолог.

Беседу с политическим экспертом Павлом Потапейко о докладе Госдепартамента США по правам человека в мире за 2016 год слушайте на радио Sputnik Беларусь.