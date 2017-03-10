﻿ Пайффер выиграл преследование в Контиолахти, Абашев набрал очки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пайффер выиграл преследование в Контиолахти, Абашев набрал очки

11.03.2017 15:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер выиграл гонку преследовани на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.


Фото: biathlonrus.com

Пайффер (0+0+0+0) стартовал пятым и в финишном спурте опередил австрийца Симона Эдера (0+0+1+1). Третье место занял норвежец Эмиль Хегле Свендсен (0+0+1+1).

Лучшим из белорусов стал Дмитрий Абашев (0+0+0+1), который с 49-го места поднялся на 38-е.

Сергей Бочарников (0+1+1+2) стартовал 55-м и финишировал 48-м.

Программа субботы завершится женским преследованием, а в воскресенье пройдут супермикст и смешанная эстафета.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкий биатлонист Арнд Пайффер выиграл гонку преследовани на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В феврале цены на продовольственные товары выросли, а на другие – снизились
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика