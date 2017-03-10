Немецкий биатлонист Арнд Пайффер выиграл гонку преследовани на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.



Фото: biathlonrus.com

Пайффер (0+0+0+0) стартовал пятым и в финишном спурте опередил австрийца Симона Эдера (0+0+1+1). Третье место занял норвежец Эмиль Хегле Свендсен (0+0+1+1).

Лучшим из белорусов стал Дмитрий Абашев (0+0+0+1), который с 49-го места поднялся на 38-е.

Сергей Бочарников (0+1+1+2) стартовал 55-м и финишировал 48-м.

Программа субботы завершится женским преследованием, а в воскресенье пройдут супермикст и смешанная эстафета.