Корреспонденты Sputnik стали свидетелями уникального действа, которое завораживает не столько процессом преподавания, сколько эмоциями, которые испытывают люди, погруженные в чарующий мир зажигательной сальсы.

Янет Фуэтнес приезжает со своими матер-классами в Минск в третий раз, она проводит свои занятия только для женщин. Классы, где идут ее занятия по сальсе для мужчин — Terra incognita. Хотя иногда бывают исключения, рассказала Sputnik в субботу организатор мероприятия Юлия Шаппо.

По ее словам, кубинская танцовщица живет в Лондоне, каждую неделю она принимает участие в съемках шоу, мастер-классах, международных фестивалях по всему миру, снимается в музыкальных клипах, рекламе и кино.

Танцовщица ведет свои мастер-классы на английском языке, но это не является барьером — все понимают язык танца, отметила Шаппо.

Собеседник агентства рассказала, что солнечная танцовщица Янет Фуэнтес всегда с удовольствием и хорошим настроением приезжает в Беларусь.

"Но на этот раз ее настроение было испорчено, как только она спустилась с трапа самолета в Национальном аэропорту Минск. У нее проверяли паспорт более 40 минут, говорили, что на фотографии в паспорте не она", — рассказала Шаппо. По ее словам, "леди сальса" была очень раздосадована такой встречей в белорусской столице.

Но несмотря на неприятный инцидент, произошедший вечером в пятницу, рано утром на мастер-классе она была в прекрасном настроении.

Несколько десятков минчанок получили не только профессиональные рекомендации одной из самых востребованных танцовщиц сальсы, но и незабываемые эмоции.