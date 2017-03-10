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Мирный и Хьюи успешно стартовали на турнире в Индиан-Уэллсе
11.03.2017 17:55 — Разное | Ежедневник
Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи успешно стартовали на теннисном турнире категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - 7 млн долларов).
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На турнире в китайском Чжухае (призовой фонд - 50 тыс. долларов) белорус Владимир Игнатик (163-й номер мирового рейтинга) вышел в полуфинал, обыграв итальянца Луку Ванни (139) - 6:4, 6:4.
В субботу в поединке за выход в финал Игнатик встретится с еще одним итальянским теннисистом Томасом Фаббиано (161). Другую полуфинальную пару составили россиянин Евгений Донской (99) и индиец Юки Бхамбри (341).
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Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи успешно стартовали на теннисном турнире категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - 7 млн долларов).
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