



Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи успешно стартовали на теннисном турнире категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - 7 млн долларов).

Как сообщает БЕЛТА , в первом матче парного разряда белорусско-флиппинский тандем обыграл болгарско-швейцарский дуэт Григор Димитров / Стэн Вавринка - 6:4, 3:6, 10:3.

На турнире в китайском Чжухае (призовой фонд - 50 тыс. долларов) белорус Владимир Игнатик (163-й номер мирового рейтинга) вышел в полуфинал, обыграв итальянца Луку Ванни (139) - 6:4, 6:4.

В субботу в поединке за выход в финал Игнатик встретится с еще одним итальянским теннисистом Томасом Фаббиано (161). Другую полуфинальную пару составили россиянин Евгений Донской (99) и индиец Юки Бхамбри (341).