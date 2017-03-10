За поездку на такси в 15 километров — от ТЦ «Замок» до улицы Воронянского — минчанка Александра заплатила 63 рубля, что эквивалентно 30 долларам. Об этом девушка рассказала у себя на странице в социальной сети. Таксист уверен, он никого не обманывал — все по-честному.



Фото из социальной сети facebook.com

— А сейчас я вам расскажу, как из торгового центра «Замок» до улицы Воронянского (приблизительно 15 км) доехать за 32 доллара, — рассказывает девушка. — Выхожу из торгового центра, нахожу стоянку такси, спрашиваю: сколько будет стоить доехать до Воронянского? Таксист отвечает: по счетчику. Смотрю тариф: 2 рубля посадка, за 1 км 0,55 рубля. Ок! Усаживаю няню и ребенка, спокойно ухожу обратно в торговый центр.

Через двадцать минут девушка получила СМС от няни: поездка обошлась в 63 рубля, есть чек. Это примерно в пять раз дороже, чем обычно. Саша вернулась на стоянку и встретила того самого таксиста. Оказалось, что девушка посмотрела тариф для инвалидов!

— Мелким шрифтом подписано для таких, как я. И как бы все, не придраться формально. Но морально мы же все понимаем, что это чистейший развод, — уверена девушка.

Ситуация возмутила сотни людей в комментариях. Одни советовали Александре обращаться в суд, вторые указывали, что водитель-де прав, а Саша сама виновата, что «не увидела мелкий шрифт».



Фото из социальной сети facebook.com

Читатели быстро выяснили, что перевозчик — председатель профсоюза таксистов «Центр» Александр Стаховский. Летом прошлого года Александр призывал коллег к забастовке «из-за нерентабельных тарифов, которые таксистам навязывают диспетчерские службы и ставят таким образом таксистов на грань выживания».

AUTO.TUT.BY связался с водителем Александром Стаховским. Он пояснил, что вся ситуация у него отображена на видео и девушка не совсем права.

— Девушка немного лукавила, когда описывала ситуацию. У меня есть видео, на котором видно, что клиентка внимательно — я подчеркиваю — внимательно читала тарифы. Она подошла, спросила: «Сколько будет стоить поездка?». Я сказал, что по счетчику, и показал ей тарифы, и она их изучила. После этого усадила свою няню, наверное, и ребенка. Я спросил только, по какому маршруту мы поедем, и мы поехали. У меня есть видео, когда началась эта шумиха в интернете, я все сохранил, — говорит Александр. — Вот думаю подать в суд на нее за клевету, у меня на видео все сохранилось. Я действовал по закону.