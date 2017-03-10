Автор дубля в ворота «Торпедо-БелАЗ» Михаил Гордейчук поделился впечатлениями от матча БАТЭ в Суперкубке против автозаводцев (3:1) и пояснил пресс-службе БАТЭ , почему он не смог оформить хет-трик в первой официальной игре сезона.



Фото: ФК БАТЭ

— Очень здорово открыть сезон победой, да к тому же сразу завоевать трофей. Эмоции очень хорошие. Осадок остался только от первых пяти минут. Ауты, «стандарты», фолы, какая-то неразбериха на нашей половине поля — и в итоге пенальти. К счастью, мы переломили ход игры. Взяли мяч под контроль и находили свободные зоны в обороне «Торпедо».

Я имел классный шанс в начале встречи, когда вышел один на один. Помешало то, что мяч шел под обе ноги — не знал, под какую лучше подстраиваться, чтобы нанести удар. То есть было два решения. Выбрал правую — и попал по центру, прямо в Фомичева.

Этот момент только раззадорил. Мы продолжали увеличивать давление — и вскоре восстановили равновесие. Спасибо Милуновичу за отличный пас и Родионову — за отвлекающий маневр. Получили дополнительную порцию уверенности в своих силах. Ну, а после перерыва дожали соперников.

В эпизоде с моим вторым голом крикнул Милуну отойти в сторону. И по тому, как мяч лег на ногу, понял: обязательно залетит в ворота. Затем уже не сомневался в исходе поединка. Считаю, помимо стартового отрезка, весь матч проходил с преимуществом БАТЭ.

Да и в целом игра выдалась довольно живой и интересной. Было видно, что команды соскучились по футболу. Надеюсь, мы порадовали болельщиков — и в дальнейшем станем только прибавлять!