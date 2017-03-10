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На Востоке Украины вели риск химической катастрофы

11.03.2017 19:36 — Разное | Ежедневник  
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На Востоке Украины вели риск химической катастрофы

Специальный докладчик Совета ООН по правам человека Баскут Тунджак заявил, что в зоне боевых действий на востоке Украины велик риск утечки химикатов.

По мнению спецдокладчика, это чревато катастрофическими последствиями для окружающей среды и здоровья местного населения, так как в Донбассе расположены крупные химические и промышленные заводы, а вооруженные столкновения происходят в непосредственной близости от этих промышленных предприятий, говорится в пресс-релизе международной организации.

Представитель организации напомнил, что 24 февраля обстрелу подверглось здание, в котором хранилось 7 т хлора. Контейнеры с газом, к счастью, не пострадали, но в случае повреждения хотя бы одного из них могли погибнуть все, кто находился в радиусе 200 м. При большем ущербе пришлось бы в течение суток эвакуировать всех проживающих на расстоянии до 7,4 км. Баскут Тунджак призвал стороны конфликта учитывать гражданский характер объектов такой инфраструктуры и систем подачи воды. Он убежден, что прилегающие к ним территории необходимо демилитаризовать.

 
 
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Специальный докладчик Совета ООН по правам человека Баскут Тунджак заявил, что в зоне боевых действий на востоке Украины велик риск утечки химикатов.

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