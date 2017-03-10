Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, в гонке преследования в финском Контиолахти оформившая 10-ю победу в нынешнем сезоне, досрочно обеспечила себе первую строку в общем зачете Кубка мира.



Лаура Дальмайер. Фото: biathlonworld.com

Набрав 1137 очков, Лаура Дальмайер стала недосягаемой для преследовательниц. В пятерку лучших входят также Габриэла Коукалова (Чехия) — 970 баллов, Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 883, Мари Дорен-Абер (Франция) — 797, Доротея Вирер (Италия) — 651.

Дальмайер впервые в карьере завоевала Большой хрустальный глобус. Со времен Магдалены Нойнер (сезон-2011/12) немецкая биатлонистка впервые выиграла Кубок мира.

— Это потрясающе, для меня это особенный момент. Не ожидала такого в начале сезона. Я не следила внимательно за общим зачетом и не знала, что могу выиграть Кубок мира уже в Контиолахти, но телевизор рассказал мне об этом. Теперь надо мной уже нет такого давления, я могу просто наслаждаться оставшимися гонками и отлично провести время, — приводит слова 23-летней Лауры Дальиайер официальный сайт IBU.

Очки в зачет нынешнего розыгрыша Кубка мира завоевали 5 белорусских биатлонисток:

.19. Надежда Скардино — 410

…25. Дарья Домрачева — 311

…38. Ирина Кривко — 185

…64. Дарья Юркевич — 54

…98. Надежда Писарева — 2.