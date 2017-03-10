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Гандболисты БГК проиграли победителю прошлогодней Лиги чемпионов

11.03.2017 21:04 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова завершили выступление на групповом этапе Лиги чемпионов выездным поражением от прошлогоднего победителя турнира польского «Виве».


Фото: bgk-meshkova.com

«Виве» — БГК имени Мешкова — 35:27 (15:16)

«Виве»: Шмаль, Ивич; Агинагальде (5), Бомбач (2), Храпковски, Джукич (3), Яхлевски (1), Юрецки (3), Кус, Лиевски (4), Пачковски (3), Штрлек (4), Валчак (2), Зорман (1), Белецки (7).

БГК имени Мешкова: Пешич, Миятович; Атьман, Рутенко (1), Ященко, Бабичев, Кулак (3), Криштопанс (5), Стойкович (6), Шумак, Вукич (1), Проданович (2), Разгор (1), Остроушко (5), Юринок (1), Шилович (2).

До середины второго тайма брестчане вели с разницей в три мяча, однако последние полтайма проиграли 3:14, позволив сопернику убежать в отрыв.

Таким образом, БГК занял 5-е место в своей группе.

Положение в группе «В»

1. «Виве» (Польша) — 18 очков (14 матчей)

2. «Вардар» (Македония) — 18 (13)

3. «Райн Левен» (Германия) — 17 (14)

3. «Пик» (Венгрия) — 17 (14)

5. БГК имени Мешкова (Беларусь) — 14 (14)

6. «Загреб» (Хорватия) — 9 (14)

6. «Целе» (Словения) — 9 (14)

8. «Кристианстад» (Дания) — 8 (13).

Групповой этап здесь завершится 12 марта матчем «Вардар» — «Кристианстад».

В плей-офф выходят 6 лучших команд группы.

Напомним, что брестчане досрочно оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов.

 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова завершили выступление на групповом этапе Лиги чемпионов выездным поражением от прошлогоднего победителя турнира польского "Виве".

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