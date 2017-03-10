|
Ермакович рассказал о сложностях с подписанием в БАТЭ финского форварда
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал корреспонденту пресс-службы клуба о качествах молодого финского форварда Яссе Туоминена и проблемах, которые возникли при подписании с ним контракта.
— На каком этапе переговоры с Яссе Туоминеном?
— Они ведутся. Не ожидали, что переговоры будут такими сложными. Но нам очень важно, чтобы эта покупка соответствовала соотношению «цена — качество». Пока у нас не стоит точка по его трансферу. Не можем прийти к общему знаменателю.
— Чем так хорош Туоминен, что вы так долго за него боретесь?
— Это молодой, перспективный футболист, вызывается в национальную сборную Финляндии. Мы увидели его качества и понимаем, что они могут нам помочь, усилить нашу игру.
— Можете ли чуть расшифровать качества?
— У него отличная скорость, хорош в единоборствах, вверху, держит объем работы, вынослив, поставленный удар. Много хороших качеств.
Напомним, что
В предыдущем сезоне он выступал в Финляндии за «Лахти» и в 27 матчах забил 10 мячей. Также молодой нападающий помог своей команде завоевать Кубок лиги, причем в финале был повержен небезызвестный СИК (0:0, по пенальти 4:3), с которым БАТЭ доводилось соперничать в квалификации Лиги чемпионов.
Яссе защищал цвета национальной сборной Финляндии в двух матчах. Дебют состоялся 9 января 2017-го в контрольной игре с Марокко, когда Туоминен вышел на замену на 73-й минуте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для БАТЭ важно, чтобы покупка соответствовала соотношению "цена - качество".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии