Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал корреспонденту пресс-службы клуба о качествах молодого финского форварда Яссе Туоминена и проблемах, которые возникли при подписании с ним контракта.



Фото: ФК БАТЭ

— На каком этапе переговоры с Яссе Туоминеном?

— Они ведутся. Не ожидали, что переговоры будут такими сложными. Но нам очень важно, чтобы эта покупка соответствовала соотношению «цена — качество». Пока у нас не стоит точка по его трансферу. Не можем прийти к общему знаменателю.



Яссе Туоминен. Фото: fcbate.by

— Чем так хорош Туоминен, что вы так долго за него боретесь?

— Это молодой, перспективный футболист, вызывается в национальную сборную Финляндии. Мы увидели его качества и понимаем, что они могут нам помочь, усилить нашу игру.

— Можете ли чуть расшифровать качества?

— У него отличная скорость, хорош в единоборствах, вверху, держит объем работы, вынослив, поставленный удар. Много хороших качеств.

Напомним, что Яссе Туоминен (1995) работал с БАТЭ на втором турецком сборе.

В предыдущем сезоне он выступал в Финляндии за «Лахти» и в 27 матчах забил 10 мячей. Также молодой нападающий помог своей команде завоевать Кубок лиги, причем в финале был повержен небезызвестный СИК (0:0, по пенальти 4:3), с которым БАТЭ доводилось соперничать в квалификации Лиги чемпионов.

Яссе защищал цвета национальной сборной Финляндии в двух матчах. Дебют состоялся 9 января 2017-го в контрольной игре с Марокко, когда Туоминен вышел на замену на 73-й минуте.