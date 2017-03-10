﻿ Ермакович рассказал о сложностях с подписанием в БАТЭ финского форварда. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ермакович рассказал о сложностях с подписанием в БАТЭ финского форварда

11.03.2017 20:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал корреспонденту пресс-службы клуба о качествах молодого финского форварда Яссе Туоминена и проблемах, которые возникли при подписании с ним контракта.


Фото: ФК БАТЭ

— На каком этапе переговоры с Яссе Туоминеном?

— Они ведутся. Не ожидали, что переговоры будут такими сложными. Но нам очень важно, чтобы эта покупка соответствовала соотношению «цена — качество». Пока у нас не стоит точка по его трансферу. Не можем прийти к общему знаменателю.


Яссе Туоминен. Фото: fcbate.by

— Чем так хорош Туоминен, что вы так долго за него боретесь?

— Это молодой, перспективный футболист, вызывается в национальную сборную Финляндии. Мы увидели его качества и понимаем, что они могут нам помочь, усилить нашу игру.

— Можете ли чуть расшифровать качества?

— У него отличная скорость, хорош в единоборствах, вверху, держит объем работы, вынослив, поставленный удар. Много хороших качеств.

Напомним, что Яссе Туоминен (1995) работал с БАТЭ на втором турецком сборе.

В предыдущем сезоне он выступал в Финляндии за «Лахти» и в 27 матчах забил 10 мячей. Также молодой нападающий помог своей команде завоевать Кубок лиги, причем в финале был повержен небезызвестный СИК (0:0, по пенальти 4:3), с которым БАТЭ доводилось соперничать в квалификации Лиги чемпионов.

Яссе защищал цвета национальной сборной Финляндии в двух матчах. Дебют состоялся 9 января 2017-го в контрольной игре с Марокко, когда Туоминен вышел на замену на 73-й минуте.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для БАТЭ важно, чтобы покупка соответствовала соотношению "цена - качество".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дальмайер досрочно выиграла большой Хрустальный глобус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика