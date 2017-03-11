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Лидеры сборной Беларуси по биатлону не примут участие в воскресных гонках

11.03.2017 22:08 — Разное | Tut.by  
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Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Владимир Чепелин не выступят в воскресных гонках на этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В супермиксте Беларусь представит дуэт в составе Сергея Бочарникова и Дарьи Юркевич, а в смешанной эстафете выступят Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дмитрий Абашев и Максим Воробей, сообщает «Биатлон Онлайн».

Последний этап Кубка мира пройдет с 17 по 19 марта в норвежском Холменколлене. В программе соревнований спринт, преследование и масс-старт.

 
 
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Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Владимир Чепелин не выступят в воскресных гонках на этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

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