|
Лидеры сборной Беларуси по биатлону не примут участие в воскресных гонках
Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Владимир Чепелин не выступят в воскресных гонках на этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
В супермиксте Беларусь представит дуэт в составе Сергея Бочарникова и Дарьи Юркевич, а в смешанной эстафете выступят Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дмитрий Абашев и Максим Воробей, сообщает «
Последний этап Кубка мира пройдет с 17 по 19 марта в норвежском Холменколлене. В программе соревнований спринт, преследование и масс-старт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Владимир Чепелин не выступят в воскресных гонках на этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
|
Архив (Разное)
Комментарии