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БАТЭ увез Суперкубок Беларуси по футболу в Борисов
11.03.2017 21:02 — Разное | Sputnik Беларусь
На стадионе ФК "Минск" в субботу, 11 марта, состоялся первый официальный поединок нового футбольного сезона в Беларуси. Матчем-открытием традиционно стала встреча за Суперкубок страны. На этот раз
© Sputnik / Виктор Толочко
Игра, за которой с трибун наблюдали порядка 2,5 тысяч болельщиков, завершилась победой подопечных Александр Ермаковича. Забитыми голами отметились Михаил Гордейчук (20-я и 63-я минуты) и Мирко Иванич (51). В составе "автозаводцев" единственный гол провел Андрей Хачатурян (6, с пенальти).
Для БАТЭ нынешняя победа стала седьмой в истории. Напомним, ранее команда выигрывала трофей в 2010, 2011, 2013-2016-м годах. В 2012-м Суперкубок достался "Гомелю".
В качестве призовых победители получат девять тысяч белорусских рублей, жодинцы — четыре.
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Борисовский БАТЭ в седьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Беларуси по футболу. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты победного матча...
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