На стадионе ФК "Минск" в субботу, 11 марта, состоялся первый официальный поединок нового футбольного сезона в Беларуси. Матчем-открытием традиционно стала встреча за Суперкубок страны. На этот раз в борьбе за трофей сошлись борисовский БАТЭ (действующий чемпион республики) и "Торпедо-БелАЗ" (обладатель Кубка Беларуси) .



© Sputnik / Виктор Толочко Ермакович: Суперкубок завоевали, но сыграли неидеально

Игра, за которой с трибун наблюдали порядка 2,5 тысяч болельщиков, завершилась победой подопечных Александр Ермаковича. Забитыми голами отметились Михаил Гордейчук (20-я и 63-я минуты) и Мирко Иванич (51). В составе "автозаводцев" единственный гол провел Андрей Хачатурян (6, с пенальти).

Для БАТЭ нынешняя победа стала седьмой в истории. Напомним, ранее команда выигрывала трофей в 2010, 2011, 2013-2016-м годах. В 2012-м Суперкубок достался "Гомелю".

В качестве призовых победители получат девять тысяч белорусских рублей, жодинцы — четыре.