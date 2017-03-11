|
Все в шоколаде: турнир кондитерского искусства прошел в Минске
11.03.2017 20:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Первый в Беларуси турнир кондитерского искусства CandyBattle прошел сегодня в гостинице "Президент-Отель". В нем приняли участие виртуозы-кондитеры из разных сфер — гостиниц, торговых сетей и гипермаркетов, ресторанов и кафе, хлебзаводов и пекарен, частные мастера.
Жюри возглавил известный кондитер Ренат Агзамов. Его мастер-класс стал одним из призов для победителей CandyBattle.
Посетители могли бесплатно продегустировать авторские торты, а в рамках мероприятия работали стенды с чаем, кофе, мороженым, кондитерским 3D принтером, а также лавка с товарами для приготовления тортов.
Победителем была признана минский кондитер Виктория Варивончик, автор нескольких кондитерских шедевров — тортов "Призрачный гонщик" и свадебного, а еще сахарных цветов, которые точь-в-точь как живые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди работ, которые были представлены на конкурс кондитерского искусства CandyBattle, можно было увидеть настоящие шедевры не только кулинарии, но и живописи и...
|
Архив (Разное)
Комментарии