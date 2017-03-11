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Все в шоколаде: турнир кондитерского искусства прошел в Минске

11.03.2017 20:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Первый в Беларуси турнир кондитерского искусства CandyBattle прошел сегодня в гостинице "Президент-Отель". В нем приняли участие виртуозы-кондитеры из разных сфер — гостиниц, торговых сетей и гипермаркетов, ресторанов и кафе,  хлебзаводов и пекарен, частные мастера.

Жюри возглавил известный кондитер Ренат Агзамов. Его мастер-класс стал одним из призов для победителей CandyBattle.

Посетители могли бесплатно продегустировать авторские торты, а в рамках мероприятия работали стенды с чаем, кофе, мороженым, кондитерским 3D принтером, а также лавка с товарами для приготовления тортов.

Победителем была признана минский кондитер Виктория Варивончик, автор нескольких кондитерских шедевров — тортов "Призрачный гонщик" и свадебного, а еще сахарных цветов, которые точь-в-точь как живые.

 

 
 
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Среди работ, которые были представлены на конкурс кондитерского искусства CandyBattle, можно было увидеть настоящие шедевры не только кулинарии, но и живописи и...

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