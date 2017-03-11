Янет Фуентес Торрес (Yanet Fuentes Torres), также известная как Джанет (Janet) работала танцором в La Maison Casa de la Moda в Гаване. Трижды завоевывала первое место среди профессиональных пар на Всемирном Сальса-Соревновании "Тропикана", проводимом в Лондоне.

Список звезд, с которыми работала Янет: Shakira, Alicia Keys, Craig David, ABS, Tinchy Stryder и др. В настоящее время Джанет занимается преподаванием сальсы, принимает участие в различных шоу-постановках в Лондоне и всей Великобритании, а также появляется на различных сальса-конгрессах по всему миру вместе со своим партнером Рафаэлем ДельБусто. На Cuban Dance Awards 2006 Джанет была признана лучшей танцовщицей кубинской сальсы 2006 года.

В Минск Янет прилетела прямиком из Лондона. Несмотря на досадные недоразумения в минском аэропорту, мастер-классы по сальсе прошли на высочайшем профессиональном уровне. В Минске Янет уже в третий раз.