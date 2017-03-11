Проект НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, ребята из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии.

Партнером конкурса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik, которое помогло организовать поиск музыкальных талантов в странах СНГ и Балтии.

От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей, однако в этом выпуске мы их не увидим. Поэтому у вас есть возможность оценить потенциальных соперников белорусских девушек на конкурсе.

Смотрите на видео прямую трансляцию шоу "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.