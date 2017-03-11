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LIVE: Прямая трансляция конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ (ЗАВЕРШЕНА)
11.03.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Проект НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, ребята из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии.
Партнером конкурса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik, которое помогло организовать поиск музыкальных талантов в странах СНГ и Балтии.
От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей, однако в этом выпуске мы их не увидим. Поэтому у вас есть возможность оценить потенциальных соперников белорусских девушек на конкурсе.
Смотрите на видео прямую трансляцию шоу "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
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Стартовавший 11 февраля международный вокальный конкурс "Ты супер!" в прямом эфире можно увидеть на сайте и приложениях телеканала НТВ, а также на сайтах...
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