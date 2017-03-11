Футболисты московского ЦСКА одержали первую победу в российской премьер-лиге под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко. 11 марта москвичи нанесли крупное поражение аутсайдеру турнира «Томи», которая из-за финансовых проблем во время зимней паузы распродала ключевых игроков.



Фото: rfpl.org

ЦСКА — «Томь» — 4:0

Голы: 1:0 — Витиньо (1, пас — Дзагоев), 2:0 — Дзагоев (19, пас — Игнашевич), 3:0 — Ионов (44, пас — Головин), 4:0 — Ионов (61, пас — Дзагоев).

Удары: 7−3.

Удары в створ ворот: 6−2.

Владение мячом: 65%-35%.

Предупреждение: Чуперка (22, «Томь»).

Видео: ПФК ЦСКА

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Бразильский нападающий Витиньо открыл счет уже на 32-й секунде. Это самый быстрый гол нынешнего чемпионата России.

Для белорусского специалиста Виктора Гончаренко это был второй официальный поединок у руля ЦСКА. В декабре 2016-го Гончаренко сменил в должности главного тренера армейского клуба экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого.

В дебютном поединке Виктора Гочаренко армейцы 4 марта сыграли дома вничью с питерским «Зенитом», с 70-й минуты оставшись в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума.

11 марта прошли еще два матча 19-го тура российской премьер-лиги.

Самарские «Крылья Советов», которыми руководит белорусский наставник Вадим Скрипченко, потерпели поражение от «Уфы», из которой Виктор Гончаренко ушел в ЦСКА.

«Уфа» — «Крылья Советов» (Самара) — 1:0 (Пауревич, 6).

В составе «Крылышек» весь матч отыграл белорусский полузащитник Александр Глеб. Травмированный форвард сборной Беларуси Сергей Корниленко в заявку на матч включен не был.

«Рубин» (Казань) — «Оренбург» — 0:0.

В составе «Оренбурга» дебютировал белорусский полузащитник Станислав Драгун, перешедший из московского «Динамо». Он вышел на замену на 83-й минуте.

Весь поединок в составе «Оренбурга» провел на поле белорусский защитник Михаил Сиваков. Голкипер Александр Гутор и защитник Максим Бордачев находились в запасе. Белорусский полузащитник «Оренбурга» Павел Нехайчик на матч заявлен не был.

10 марта

«Арсенал» (Тула) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0.(Расич, 19, с пенальти, Расич, 62).



Фото: rfpl.org

12 марта

«Амкар» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

«Спартак» (Москва) — «Анжи» (Махачкала).

«Ростов» — «Терек» (Грозный).

13 марта

«Локомотив» (Москва) — «Краснодар».