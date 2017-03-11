Белые игры-2018, получившие южнокорейскую прописку, откроются в Пхенчхане через 11 месяцев — 9 февраля. А уже на следующий день в "Альпензии" (горнолыжный курорт с претензией на фешенебельность, построенный на деньги одного нувориша из Страны утренней свежести) состоится розыгрыш двух первых биатлонных комплектов наград — лучшие определятся в спринтерских гонках, которыми Олимпиада выстрелит в болельщиков дуплетом.

Но как все пройдет через 11 месяцев? С чем предстоит столкнуться тем, кто в феврале следующего года окажется в олимпийских реалиях Южной Кореи? На многие вопросы дал ответы состоявшийся в "Альпензии" этап Кубка мира по биатлону. Причем уже первое письмо из Кореи российского коллеги-фотографа Андрея Иванова — информационное и эмоциональное, дало повод задуматься о настоящей "саге Пхенчхана" в эпистолярном жанре.

Письмо №1: перелет и трансфер

Я — в Южной Корее! Перелет в Сеул хоть и продолжителен, но перенес его нормально. Уже читал, что твоя белорусская команда осталась довольна рейсом на самолете российской авиакомпании. Летели мы в разные дни, но и меня кормили в воздухе, словно на убой. Точнее говоря, впрок, ибо в Корее с едой — беда. Но не буду забегать вперед, да и не только в пище телесной дело.

В аэропорту Сеула достаточно быстро прошел пограничные и таможенные службы, но сразу понял: общаться придется на пальцах. Мой почти никакой английский вкупе с той версией английского, на которой говорят корейцы — атомная смесь. Никто никого не понимал. А надо бы! Дело в том, что обещанный мне в Хохфильцене трансфер для прессы отсутствовал. Я мыкался, изображая вселенскую скорбь, и этим, похоже, разжалобил хозяев. Они впихнули меня в шаттл, который приехал за канадскими то ли бобслеистами, то ли скелетонистами.

Вначале боялся уехать не туда, но доставка вышла правильная. Другое дело, что мое расселение в "Альпензии" — это не официальный отель, а небольшой, но приличный (так казалось при бронировании) частный пансион. Увы… Жилье — только ночевать. Цена-качество — не выдерживает критики. Сарай какой-то. Такое жилье было в крымском частном секторе во времена СССР. Но крыша над головой есть — хорошо! Даже интернет в наличии! Конечно, не в моей келье, а почему-то на улице, но — есть.

Сейчас пойду искать аккредитационный центр, стадион. Расстояния между этими объектами на карте 3 километра. Мое жилье в 3,5 км от стадиона. Но думаю, что будут шаттлы. Хотя тревожит отсутствие рассылки от организаторов. Хотя сейчас и финны с норвежцами медиа-гайдом не озабочиваются. Или не всегда озабочиваются.

Письмо №2: погода и камеры хранения

Значит, так: лови пару фраз "размером с автобус". Вначале о погоде. Зябко даже когда на термометре 9 градусов тепла. То дождь, то снег. В середине недели обещают заморозки, в воскресенье — оттепель. Трасса, по-моему, ужасная. Желтый снег, рыхлая крупа. По мнению многих, и я в их числе, стадион очень напоминает сочинскую "Лауру". Много осветительных мачт, трасса со сложными поворотами и диким рельефом. Даже после упрощения. Кстати, непонятно, кто у кого копировал… Это у меня такая шутка. Все же корейский стадион еще в 2009-м принимал чемпионат мира.

Но на этом сочинские аналогии не исчерпаны. Организация такая же странная, как в дни предолимпийской недели на "Лауре". В пресс-центре, который размещен в здании гольф-клуба, холодно. На втором этаже в ресторане теплее, и есть просвет для обмена информацией с теми, кто остался работать внизу. Но ресторан — очень громко сказано. В Корее нет черного чая. В буфете какая-то травянистая отрава, но она не забористая, сколько ни заваривай. Нет сахара. Зато растворимый "кофе 3 в 1", но это без комментариев. Днем удалось ухватить пару йогуртов, перебился вместе с печеньем. Вечером принесли горячее — лапшу типа "Доширак". Есть два вида — острая и нормальная. Елки-палки! У меня в чемодане есть аналог, кстати, более съедобный.

Фото-бипы дают на один день. Вечером надо сдать. Почему — не знаю. При их получении залога не берут, но просят предъявить паспорт или права. Смешно, но ключ от камеры хранения на ночь тоже необходимо сдавать! Я стал возмущенно забирать свою аппаратуру, а корейцы стояли рядом и удивлялись моему возмущению. Но как не забирать, если они отняли у меня ключ?! Полная неразбериха.

Увы, с автобусами бедово. Сказать, что есть какая-то логистика — слукавить. Заявлены шаттлы для медиа, но где они — непонятно. Есть таблички на стадионе "медиа-парковка". Шаттлы там тоже фигурируют. Но волонтеры показывают куда-то вниз и направо. Но там одна парковка для команд, да и та слева. Уже озабочен, как уехать в аэропорт Сеула, чтобы не опоздать на рейс. Боюсь, воскресные эстафеты — не для меня.

Находился пешком — зудят ноги: три километра туда, три километра обратно — все по горкам. Автобус от аккредитационного центра не подождал минуту, пока я выйду со своей карточкой. Признаюсь, психанул — ругался нецензурно. Но что делать: опять потопал в "пользу здоровья". Не удивляюсь, что здесь почему-то шефами с фотографами работают парни из Бразилии! Итальянский швейцарец Кристиан остался дома, и в результате объявленный брифинг не состоялся.

Пошел на улицу отправлять это письмо. Надеюсь, отправлю быстро, не успев окоченеть. И также надеюсь, что оно найдет своего адресата и дойдет до него. Во всех смыслах дойдет…

Письмо №3: гонки и "тени"

Начались гонки, и здешние тяготы стали переноситься легче. В принципе, все вполне пристойно, но организация весьма своеобразная. Для нас, "биатлонных", в чем-то поразительно нелепая.

Как уже писал, командует фотографами бригада из Бразилии, работавшая на летних Играх в Рио. Плюс корейцы, в пропорции 40 на 60. Но главное — "надсмотрщики". Фактически у каждого есть своя "тень". Видимо, эти волонтеры должны объяснять местным ребятам, куда и когда надо ходить на трассе. Вначале я раздражился от такой ненужной, дилетантской опеки. Но сейчас только умиляюсь. У меня дружелюбная "тень" — помогает носить аппаратуру. Здешний люд вообще мил и искренне хочет помочь. Правда, никто не знает, как и в чем! В общем, еще одна аналогия с Сочи.

Интернет работает нормально. Нельзя сказать, что ураган, но черепахой не назовешь. Скучаю по чаю с сахаром. В дни гонок — появилась более съедобная, чем "Доширак", пища. Полдник. Строго с 17:30 до 18:30. Раньше нельзя, даже если все накрыто. Опоздал — твои проблемы. Дают тушеную картошку или рис на гарнир. Мясо странное, ибо сладкое. Какие-то овощи, фрукты и виноград. В общем, поесть можно.

Благо журналистов в разы меньше, чем на европейских этапах. Корейские коллеги замучили интервью "соотечественников", тех, что из числа россиян. Все хотят что-то узнать. Возможно, что такое биатлон.

Дима Губерниев (он шлет тебе привет!) вспоминал, что здесь творилось в 2009-м. Пресс-конференцию, на которой объявили о допинге у Ахатовой, Юрьевой и Ярошенко. Какой ажиотаж! Как и на всех следующих общениях с прессой Зайцевой. Но Оля выигрывала медали. А сейчас… Ни мы, ни вы! Издалека видел, как Абер, не финишировавшая в спринте, шла без лыж по обочине трассы, тяжело опираясь на палки. Акклиматизация здесь непростая. Но я сплю нормально. У меня и дома режим сбит.

Письмо №4: такси и сувениры

У нас радость — Антон Шипулин по примеру Даши Домрачевой в Хохфильцене заехал в призеры преследования из третьего десятка! Болельщики сильно радовались. Они в основном с Дальнего Востока, Сахалина, но двое есть из Москвы — это точно. Держатся молодцами, умудряясь проникать в автобусы, которые возят биатлонистов и тренеров. И правильно: если вызывать такси, то надо оплачивать два счетчика!

А вообще болельщиков на трибунах — мизер. Не больше двух сотен даже в субботу. По сути, россияне и некий оркестрик, дубасящий по барабанам. Если так будет и во время Игр, то это совсем мрак.

Для прессы ничего не организованно. Бог с ним с приемом! Но экскурсию какую-нибудь замутить было можно?! Например, выезд в парк Одесан. Нет, увы. Очень скучный этап. Сувенирка — никакая. Талисманов-медведей даже спортсменам не хватило. Нет магнитиков. Зато есть шарфы по 30 евро, всякая пластмассовая ерунда, одеваемая на голову. Сувенирный магазинчик на стадионе один, и он совсем маленький. Все это не вяжется с желанием помочь и услужливостью корейцев.

Письмо №5: возвращение

Я счастлив! Проблема с трансфером решилась! На эстафеты остаюсь. Потом будет еще часа три-четыре до автобуса. Но еще больше рад тому, что "неделя в темноте" почти исчерпана.

Переполнен ожиданием посадки в самолет. Поем сейчас лапши с бешеными специями и забуду о ней надолго. Это и есть счастье.