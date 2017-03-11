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Оптимальный первый смартфон для ребенка: Топ-5 предложений в Беларуси
Современным детям уже недостаточно простой «звонилки» для связи с родителями — им нужно присоединиться к Viber-чату одноклассников, «выжить» в Mineсraft и сделать селфи с забавными фильтрами. Но какой смартфон лучше всего подойдет для этих задач?
Мы решили помочь родителям определиться в выборе первого смартфона для своего ребенка, исходя из нескольких важных параметров:
И вот, какие устройства мы выбрали:
MEIZU M3s
В плюсах MEIZU M3s — довольно большой аккумулятор на 3020 мАч, металлический корпус, удобная фирменная оболочка и две неплохие камеры — на 5 и 13 Мп.
Xiaomi Redmi 4A
К главным минусам можно отнести пластиковый корпус и не самую высокую яркость 5-дюймового дисплея с разрешением 1280×720 пикселей.
Huawei Y6 Pro
Остальные характеристики вполне обычные — 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, 4-ядерный процессор MTK MT6735 с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти (с поддержкой карт microSD), а также две камеры — на 5 и 13 Мп.
ZTE Blade A610
Еще один стильный смартфон начального уровня, который прекрасно подойдет в качестве первого гаджета для ребенка —
У него небольшая толщина (8,2 мм) и при этом закругленная задняя крышка, позволяющая удобно держать устройство даже в маленькой руке. Кроме того, здесь установлен большой аккумулятор на 4000 мАч.
Остальные характеристики ZTE Blade A610 включают 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, 4-ядерный процессор MTK MT6735 с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также две камеры — на 5 и 8 Мп.
Lenovo Vibe K5
Завершаем обзор гаджетов для детей смартфоном с самыми продвинутыми (из нашей пятерки) аудиовозможностями.
Что касается остальных характеристик, то здесь 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 415 с графикой Adreno 405, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти с поддержкой microSD, камеры на 5 и 13 Мп, а также аккумулятор емкостью 2750 мАч.
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