Современным детям уже недостаточно простой «звонилки» для связи с родителями — им нужно присоединиться к Viber-чату одноклассников, «выжить» в Mineсraft и сделать селфи с забавными фильтрами. Но какой смартфон лучше всего подойдет для этих задач?



Фото: Pixabay.com

Мы решили помочь родителям определиться в выборе первого смартфона для своего ребенка, исходя из нескольких важных параметров:

Он должен быть компактным. Чем больше гаджет — тем выше шанс его уронить, да и для маленьких рук менее удобно.

Он должен быть достаточно производителен для нетяжелых 3D-игр, вроде Minecraft, а объема памяти должно хватить для развлечений, музыки и фото даже без расширения за счет microSD.

Он должен быть более-менее известной марки. В этом случае меньше шансов получить брак, «косяки» с софтом или столкнуться с невозможностью ремонта устройства («Подскажите, а когда корпуса к Ginzzu RS95D подвезут?»).

При этом смартфон не должен быть дорогим, наш лимит — 300 рублей (вырастет — выберет модель подороже).

И вот, какие устройства мы выбрали:

MEIZU M3s





MEIZU M3s — популярный компактный и при этом довольно шустрый смартфон, который прекрасно подойдет для 3D-игр и других задач. Здесь 5-дюймовый дисплей с HD-разрешением, восьмиядерный процессор Mediatek MT6750 с графикой Mali-T860 MP2, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной расширяемой памяти.

В плюсах MEIZU M3s — довольно большой аккумулятор на 3020 мАч, металлический корпус, удобная фирменная оболочка и две неплохие камеры — на 5 и 13 Мп.

Xiaomi Redmi 4A





Xiaomi Redmi 4A совсем недавно побывал у нас на обзоре и очень хорошо себя зарекомендовал . Среди сильных сторон устройства — долгое время автономной работы (аккумулятор на 3120 мАч), хорошие для бюджетного устройства камеры (5 и 13 Мп) и достаточная производительность, обеспечиваемая процессором Snapdragon 425, графикой Adreno 308 и 2 ГБ оперативки.

К главным минусам можно отнести пластиковый корпус и не самую высокую яркость 5-дюймового дисплея с разрешением 1280×720 пикселей.

Huawei Y6 Pro



Компактный смартфон Huawei Y6 Pro выделяется, прежде всего, своей задней крышкой с узором и большим аккумулятором — сразу на 4000 мАч (меньше вероятность, что гаджет некстати разрядится в школе).

Остальные характеристики вполне обычные — 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, 4-ядерный процессор MTK MT6735 с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти (с поддержкой карт microSD), а также две камеры — на 5 и 13 Мп.

ZTE Blade A610





Еще один стильный смартфон начального уровня, который прекрасно подойдет в качестве первого гаджета для ребенка — ZTE Blade A610 .

У него небольшая толщина (8,2 мм) и при этом закругленная задняя крышка, позволяющая удобно держать устройство даже в маленькой руке. Кроме того, здесь установлен большой аккумулятор на 4000 мАч.

Остальные характеристики ZTE Blade A610 включают 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, 4-ядерный процессор MTK MT6735 с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также две камеры — на 5 и 8 Мп.

Lenovo Vibe K5





Завершаем обзор гаджетов для детей смартфоном с самыми продвинутыми (из нашей пятерки) аудиовозможностями. Lenovo Vibe K5 может похвастать стереодинамиками и поддержкой Dolby. В его активе есть и металлическая задняя крышка.

Что касается остальных характеристик, то здесь 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 415 с графикой Adreno 405, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти с поддержкой microSD, камеры на 5 и 13 Мп, а также аккумулятор емкостью 2750 мАч.