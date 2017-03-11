МИНСК, 12 март – Sputnik. В целом спокойная ситуация сложилась на границах Беларуси с выездом автомобильного транспорта с территории республики, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета по состоянию на утро 12 марта.



© Sputnik / Виктор Толочко Погранкомитет предупреждает о возможных очередях в Каменном Логе

Ранее в ГПК предупредили, что в связи с техпроблемами на литовской стороне ПП "Каменный Лог – Мядининкай" движение транспорта в пункте пропуска может быть затруднено.

По информации комитета, в "Каменном Логе" на выезд из Беларуси стоят 60 большегрузных автомобилей, на въезд – 10.

Небольшие очереди есть в пунктах пропуска "Бенякони", "Котловка" и "Привалка" – там стоят 9, 10 и 20 фур соответственно.

На польском направлении очередь есть только в "Брузгах" – в данном пункте пропуска выезда из Беларуси ждут 30 фур.