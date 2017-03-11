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Гидромет о погоде 12 марта: будет прохладно и дождливо
12.03.2017 09:59 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси в воскресенье 12 марта – будет прохладно и по всей стране пройдут дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik/
Ранее синоптики предупреждали о кратковременном похолодании в конце недели, уточнив, что затем тепло снова вернется в республику.
"Будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут небольшие осадки, в основном дождь", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что ветер будет умеренный, северо-восточного направления, а максимальная температура воздуха днем составит +3..+9°C.
В Минске днем также ожидается небольшой дождь, а термометры покажут +4..+6°C.
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Синоптики прогнозируют, что максимальная температура воздуха днем не поднимется выше +9°C.
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