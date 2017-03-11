Взаимодействие Беларуси и России на приграничных территориях стоит оценивать исключительно с позитивной точки зрения, отметил корреспондент ГТРК "Смоленск" Владимир Иващенко в беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым.

"На приграничных территориях, в частности, в Смоленской области, ничего не изменилось, проходят встречи на уровне руководителей областей, продолжается межведомственное сотрудничество, между регионами налажены прямые связи во многих сферах", — отметил журналист.

Собеседник Sputnik напомнил о том, что в Смоленске уже более 5 лет работает отделение посольства Беларуси, которое способствует налаживанию торговых, экономических и культурных связей, действуют совместные предприятия, налажено сотрудничество в агропромышленной сфере, и все эти связи "просто так разорвать нельзя".

"Народу не особенно интересны "конфликты свыше", им интересны житейские проблемы. Как пересекать границы, скажутся ли все эти нюансы на дружеском взаимодействии. Я, например, пересекая границу в обе стороны, не ощутил каких-то изменений или тотальных проверок", — рассказал журналист.

По словам корреспондента, люди, пересекая границу Беларуси и России, прекрасно знают, что нужно ехать с документом своей страны. Каких-то виз или пропусков для пересечения границы по-прежнему никто не требует.

"Сейчас есть некое недопонимание между ведомствами. И есть надежда, что все вопросы решат главы двух государств. А каким-то сторонним политологам и прочим деятелям подогревать истерию глупо", — констатировал собеседник Sputnik.

Беседу с корреспондентом ГТРК "Смоленск" Владимиром Иващенко о сотрудничестве приграничных регионов Беларуси и России слушайте на радио Sputnik Беларусь.