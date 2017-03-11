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Российский журналист о диалоге двух стран: подогревать истерию глупо

12.03.2017 09:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Взаимодействие Беларуси и России на приграничных территориях стоит оценивать исключительно с позитивной точки зрения, отметил корреспондент ГТРК "Смоленск" Владимир Иващенко в беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым.

"На приграничных территориях, в частности, в Смоленской области, ничего не изменилось, проходят встречи на уровне руководителей областей, продолжается межведомственное сотрудничество, между регионами налажены прямые связи во многих сферах", — отметил журналист.

Собеседник Sputnik напомнил о том, что в Смоленске уже более 5 лет работает отделение посольства Беларуси, которое способствует налаживанию торговых, экономических и культурных связей, действуют совместные предприятия, налажено сотрудничество в агропромышленной сфере, и все эти связи "просто так разорвать нельзя". 

Российский журналист о диалоге двух стран: подогревать истерию глупо
© Фото: Белпрессцентр
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"Народу не особенно интересны "конфликты свыше", им интересны житейские проблемы. Как пересекать границы, скажутся ли все эти нюансы на дружеском взаимодействии. Я, например, пересекая границу в обе стороны, не ощутил каких-то изменений или тотальных проверок", — рассказал журналист.

По словам корреспондента, люди, пересекая границу Беларуси и России, прекрасно знают, что нужно ехать с документом своей страны. Каких-то виз или пропусков для пересечения границы по-прежнему никто не требует.

"Сейчас есть некое недопонимание между ведомствами. И есть надежда, что все вопросы решат главы двух государств. А каким-то сторонним политологам и прочим деятелям подогревать истерию глупо", — констатировал собеседник Sputnik.

Беседу с корреспондентом ГТРК "Смоленск" Владимиром Иващенко о сотрудничестве приграничных регионов Беларуси и России слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Корреспондент ГТРК "Смоленск" Владимир Иващенко в интервью радио Sputnik Беларусь рассказал о взаимовыгодном сотрудничестве приграничных регионов Беларуси и России.

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