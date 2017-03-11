



В первом футбольном матче нового сезона, которым разыгрывался Суперкубок Беларуси, БАТЭ одержал победу над "Торпедо-БелаАЗ" со счетом 3:1.

Футболисты борисовского БАТЭ смогли одержать победу даже несмотря на то, что именно жодинцы первыми открыли счет, получив на 6-й минуте право на пенальти, который точно реализовал Андрей Хачатурян. Но получив первую пощещину, борисовский клуб не упал духом и сразу же принялся отыгрываться, бросившись в атаку на ворота соперников. Голевые ситуации следовали одна за другой и уже на 20-й минуте Михаил Гордейчук сравнял счет. Первый тайм так и закончился с ничейным счетом, хотя обе команды создали много опасных ситуаций.

Второй период игры был полностью в руках борисовчан, которые сумели забить два меча и одержать победу в матче со счетом 3:1. На 5-й минуте тайма, Мирко Иванич сумел вывести свою команду вперед, а на 63 минуте игры Михаил Гордейчук закрепил успех.

Таким образом борисовскийй клуб БАТЭ в седьмой раз стал обладателем суперкубка Беларуси.