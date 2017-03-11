МИНСК, 12 мар – Sputnik. Информационные системы на литовской стороне международного пункта пропуска "Каменный Лог – Мядининкай" восстановлены, сообщили Sputnik в воскресенье в Государственном пограничном комитете.

Ранее ГПК предупредил белорусских автомобилистов, что из-за проблем с компьютерами в "Мядининкай" движение автотранспорта в пункте пропуска может быть затруднено .

"Функционирование компьютерных информационных систем в литовской части ПП "Каменный Лог – Мядининкай" восстановлено в полном объеме", – сказали в ГПК.

По оперативной информации комитета, несмотря на технические сложности, обстановка с пропуском автомобилей существенно не осложнилась : в "Каменном Логе" по состоянию на утро воскресенья 12 марта выезда в Литву ждали 60 большегрузов, в обратном направлении – только десять.