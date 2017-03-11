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ГПК: компьютеры на литовской стороне "Каменного Лога" починили
12.03.2017 10:38 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Информационные системы на литовской стороне международного пункта пропуска "Каменный Лог – Мядининкай" восстановлены, сообщили Sputnik в воскресенье в Государственном пограничном комитете.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее ГПК предупредил белорусских автомобилистов, что из-за проблем с компьютерами в "Мядининкай"
"Функционирование компьютерных информационных систем в литовской части ПП "Каменный Лог – Мядининкай" восстановлено в полном объеме", – сказали в ГПК.
По оперативной информации комитета, несмотря на технические сложности, обстановка с пропуском автомобилей
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Несмотря на технические сложности, обстановка с пропуском автомобилей существенно не осложнилась: в "Каменном Логе" утром воскресенья выезда ждали 60 фур, в...
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