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ГПК: компьютеры на литовской стороне "Каменного Лога" починили

12.03.2017 10:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Информационные системы на литовской стороне международного пункта пропуска "Каменный Лог – Мядининкай" восстановлены, сообщили Sputnik в воскресенье в Государственном пограничном комитете.

ГПК: компьютеры на литовской стороне "Каменного Лога" починили
© Sputnik / Виктор Толочко
Выезд из Беларуси: в "Каменном Логе" очередь небольшая

Ранее ГПК предупредил белорусских автомобилистов, что из-за проблем с компьютерами в "Мядининкай" движение автотранспорта в пункте пропуска может быть затруднено.

"Функционирование компьютерных информационных систем в литовской части ПП "Каменный Лог – Мядининкай" восстановлено в полном объеме", – сказали в ГПК.

По оперативной информации комитета, несмотря на технические сложности, обстановка с пропуском автомобилей существенно не осложнилась: в "Каменном Логе" по состоянию на утро воскресенья 12 марта выезда в Литву ждали 60 большегрузов, в обратном направлении – только десять.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на технические сложности, обстановка с пропуском автомобилей существенно не осложнилась: в "Каменном Логе" утром воскресенья выезда ждали 60 фур, в...

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