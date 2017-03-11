Минчане неоднократно наблюдали в небе огромный военно-транспортный самолет Ил-76МД, полет которого заставлял дрожать стекла на верхних этажах высоток. 42.TUT.BY побывал на борту белорусского гиганта, пообщался с пилотами и узнал все секреты самого большого самолета белорусских ВВС.

Размером с пятиэтажку

С близкого расстояния этот самолет просто поражает своими размерами: немаленький «Урал-375» на его фоне кажется игрушечной машинкой. Чтобы подняться на борт, необходима двухметровая лестница, и лучше на ней не оступиться — иначе «посадка» обещает быть жесткой. Поэтому специальное крепление лестницы перед выходом из самолета проверяет борттехник.





Одной такой цистерны, как на фото (заправочная машина возле самолета), самолету хватит только на несколько часов полета, а максимальная емкость баков, которых у самолета двенадцать, составляет 90 тонн.

Грузоподъемность машины впечатляет: перевозить можно хоть основной боевой танк белорусской армии Т-72Б, который весит 44 тонны. Именно наши Ил-76МД перевезли закупленные в России учебно-боевые самолеты Як-130 — их внутри помещается сразу несколько штук.

Высота летающей махины — почти 15 метров — это без малого высота пятиэтажного дома.

Если двигатели откажут — не страшно

— Капитальный ремонт Ил-76МД выполнен на авиаремонтном заводе в Рязани, теперь это совершенно новая машина, — рассказывает командир войсковой части 06752 полковник Андрей Лукьянович. — Советским конструкторам удалось создать уникальный самолет с большим запасом прочности и возможностью глубокой модернизации, что позволяет значительно повышать боевые возможности и безопасность полетов.

Мы получили этот самолет только в декабре прошлого года и теперь продолжаем подготовку наших экипажей. Именно поэтому этот борт периодически можно наблюдать в воздухе над Минском.



Таким виден Минск с борта Ил-76МД

В ходе ремонта на самолет была установлена спутниковая навигационная система, электронные высотомеры, системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе и раннего предупреждения приближения земли. Все это значительно повысило безопасность полетов, упростило пилотирование и позволяет выполнять полеты по международным воздушным трассам.





— Более безопасный самолет, чем Ил-76МД, представить сложно. Даже при отказе всех двигателей он не рухнет камнем вниз. Если отказ произошел на высоте 1000 метров, то самолет пролетит еще 15 км, на высоте 10 000 м — 150 км! Впрочем, за всю историю эксплуатации таких отказов не происходило.

Несколько лет на изучение самолета

Опытный пилот Андрей Лукьянович изучал Ил-76 еще в Балашовском высшем военном авиационном училище летчиков (Саратовская область — Прим. TUT.BY). Он летал на всех советских/российских военно-транспортных самолетах, начиная с Ан-12 и заканчивая Ил-76.

— Ил-76 — больше, чем просто самолет, это целый авиационный комплекс. Для того, чтобы научиться управлять им, нужны годы. Выравнивать 76-й перед посадкой нужно начиная с высоты 15 метров и заканчивая непосредственно перед приземлением, всего в 50 см над посадочной полосой. Для новичков это один из самых сложных элементов.





Поэтому даже после окончания летного училища пилоту требуется продолжительное время, чтобы освоить машину. Все начинается с теоретической подготовки, затем «полеты» на специальном тренажере, и только после успешной сдачи зачетов пилот допускается в кабину Ил-76. А чтобы летчику стать командиром экипажа, потребуется еще два-три года.

Летать может и на одном моторе

А еще Ил-76МД — феноменально надежная машина, в этом Андрею Лукьяновичу довелось не раз убедиться лично.

Ниже — 360-градусное видео взлета и посадки самолета. Если вы смотрите ролик на компьютере/ноутбуке, то можно вращать камеру при помощи мыши или клавиш навигации на клавиатуре. Для просмотра видео с мобильного устройства воспользуйтесь приложением YouTube.

— Всего у Ил-76МД четыре двигателя, но лететь он может и на одном. Мне же доводилось полетать на трех. Тогда должны были отправиться в Моздок, но на взлете в двигатель самолета попала крупная птица, скорее всего, чайка. Удар был такой силы, что загнуло лопатки, а на двигателе появилась вибрация. Пришлось его выключить и продолжить полет на трех, пока не выработается нужный запас топлива, после чего самолет произвел благополучную посадку.

Другой инцидент произошел, когда мы возвращались с учений на российском полигоне Телемба. В грузовой кабине было 150 военных и около 10 тонн груза. В наборе высоты борттехник доложил, что из-за столкновения с птицей отсутствует часть закрылка. Мы «потеряли» кусок размером метр на метр, и были опасения, что закрылок продолжит разрушаться, ведь впереди было еще шесть часов полета. Несмотря на встречный ветер, все обошлось, и мы смогли успешно приземлиться на родном аэродроме.

Просторный, как пентхаус

Внутри самолета очень просторно, только зайдя в Ил-76МД понимаешь, почему люди иногда оборудуют в самолетах дома. Если поселиться внутри 76-го, то завидовать размеру жилого помещения будет даже владелец пятикомнатной квартиры.





В грузовом отсеке Ил-76МД можно организовать дружеский матч по футболу, а если повесить кольцо, то и собственную баскетбольную лигу. Как раз в экипаже самолета семь человек, еще десяток техников обслуживает крылатую машину.

Достать до потолка в грузовом отсеке рукой невозможно, даже если подпрыгнуть с шестом, как Исинбаева.

Внутри могут размещаться 126 десантников с полным комплектом вооружения для парашютного десантирования или три БМД (боевая машина десанта). Если речь идет о простой перевозке личного состава без десантирования, то 225 военнослужащих.

Комфортно, почти как дома

В Ил-76МД есть два этажа. На первом в небольшом отсеке со стеклянным «полом» размещается штурман, на втором — командир корабля, его помощник, бортинженер и воздушный радист.



Лестница в кабину управления.

В грузовом отсеке находится место бортового техника по авиационно-десантному оборудованию. В самолете есть духовой шкаф для разогрева пищи, запас питьевой воды, кипятильники и санузел.





А еще в самолете установлена система кондиционирования, причем настолько мощная, что нагревает герметичный грузовой отсек за считанные минуты.



Место командира экипажа.

Не верится, что самолет уже сел

В дальние полеты Ил-76МД отправляется обычно с двойным экипажем. Например, предстоящий полет в Китай на «Авиадартс-2017», в котором будут участвовать белорусские пилоты, продлится 12 часов. В Китай Ил-76МД повезет летный и инженерно-технический состав, который будет представлять нашу страну на международных соревнованиях.

В эксплуатации самолет надежен и неприхотлив. При необходимости может работать автономно до двух месяцев и обслуживаться все это время только силами экипажа.

Чтобы взлетать, этой 190-тонной громадине не нужна бетонная полоса, достаточно и грунтовой. Благодаря особой конструкции шасси самолета его колеса создают невысокое удельное давление на грунт.





Кстати, когда груженый самолет приземляется, его шасси испытывает колоссальную нагрузку, свыше 10 тонн на одно колесо, поэтому самих шин хватает максимум на 100 посадок.

На удивление, при взлете Ил-76 перегрузки совсем не чувствуются, а на сидениях даже не стоит пристегиваться. Садится самолет плавно, удара о поверхность посадочной полосы, как это часто происходит на гражданских судах, нет. После полета даже не верилось, что самолет уже сел.

Самолет с женской душой

Андрей Лукьянович провел несколько десятков лет в небе и уверен, что у каждого самолета есть душа. Чаще всего он поднимается в воздух за штурвалом самолета Ил-76МД, на котором в качестве инструктора готовит экипажи.





— У нашего Ил-76МД — женская душа. Если не уделять машине достаточного внимания, она может иногда покапризничать. Но совсем немного, понимает, что выполняет важные задания.

У меня к самолетам особенное отношение, перед полетом я не только проверяю работоспособность всех систем, прокручиваю в голове предстоящий маршрут полета, но еще внимательно отношусь к самолету, как к живому человеку. Понимаете, нельзя поднять в воздух машину, которую не любишь и которую не знаешь досконально. Только такое отношение может удержать самолет в воздухе и делает его родным домом.