Массовая драка произошла на открытом чемпионате Дагестана по смешанным единоборствам (ММА). Как сообщается на странице дагестанского клуба ММА «Горец» в « ВКонтакте », инцидент случился 11 марта после поединка между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым.

Видео: Республика Дагестан / Republic of Dagestan

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— По завершении боя, когда уже бойцы вставали с пола, наш спортсмен пнул ногой Минеева и отходил. В этот момент Владимир резко встал и ударил Азиза. После этого со стороны обоих бойцов на ринг выскочили многочисленные сторонники и произошла небольшая стычка.

Потихоньку смогли всех успокоить и снизить градус напряжения. Оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом и пожали руки. К сожалению, такие вещи случаются, это спорт, все хотят выиграть, но это, конечно, не дает повод никому, чтобы эмоции возобладали над разумом. И нам, любителям спорта, не стоить быть из тех, кто раздувает конфликт и не дает ему погаснуть, и тем более перевести его на межнациональные отношения. Мы должны быть, наоборот, из тех, кто призывает к благому или же молчат, — говорится на странице клуба «Горец».

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На видеозаписи боя эпизоды, когда Азиз Джуманиязов после остановки поединка пнул лежащего на полу Владимира Минеева и возникший после этого инцидент можно смотреть с отметки 8 минут 20 секунд.

Позже Владимир Минеев на своей странице в Instagram сообщил, что инцидент исчерпан.

— В возникшей после моего боя ситуации с соперником нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на мое отношение к ставшей уже в определенном смысле родной Республике Дагестан и дагестанцам. От лица всей команды выражаю благодарность федерации СБЕ Дагестана за возможность помериться силами и обменяться драгоценным опытом, — написал Минеев.