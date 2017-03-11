﻿ Беспорядки в Батуми вспыхнули из-за выписанного штрафа за парковку. 21.by
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Беспорядки в Батуми вспыхнули из-за выписанного штрафа за парковку

12.03.2017 11:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Стихийная акция автомобилистов переросла в беспорядки. Демонстранты жгли машины, рушили ограды, взрывали петарды и блокировали здание местной полиции. Спецназу пришлось разгонять демонстрантов резиновыми пулями.

Сообщается, что в результате беспорядков пострадали 33 человека, 15 из которых – сотрудники полиции. Правоохранители задержали около 40 человек.

 
 
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Ситуация в городе накалилась после того, как вечером в субботу полицейские выписали штраф за незаконную парковку в центре Батуми, с чем не согласился водитель,...

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