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Беспорядки в Батуми вспыхнули из-за выписанного штрафа за парковку
12.03.2017 11:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Стихийная акция автомобилистов переросла в беспорядки. Демонстранты жгли машины, рушили ограды, взрывали петарды и блокировали здание местной полиции. Спецназу пришлось разгонять демонстрантов резиновыми пулями.
Сообщается, что в результате беспорядков пострадали 33 человека, 15 из которых – сотрудники полиции. Правоохранители задержали около 40 человек.
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Ситуация в городе накалилась после того, как вечером в субботу полицейские выписали штраф за незаконную парковку в центре Батуми, с чем не согласился водитель,...
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