﻿ Переход от аутсортинга к собственным IT-разработкам: "за" и "против". 21.by
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Переход от аутсортинга к собственным IT-разработкам: "за" и "против"

12.03.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Основная задача инновационного развития в нашей стране — придать импульс наиболее развитым отраслям промышленности и сельского хозяйства, как главенствующим в экономике, рассказал на радио Sputnik Беларусь директор Белорусского инновационного фонда, кандидат экономических наук Дмитрий Калинин.

По словам эксперта, работа Государственного комитета по науке и технологиям и Национальной академии наук, в первую очередь, ориентированы на то, чтобы содействовать разработкам и внедрению инноваций в основных сферах. Но помимо традиционных отраслей, любая страна определяет для себя новые горизонты и делает акцент на отраслях, которые станут базисом развития в будущем.

"В частности, у всех на слуху белорусская сфера информационных технологий, разработка продуктов программного обеспечения и в целом информационно-коммуникационных технологий, включая приборостроение в этой сфере", — уточнил эксперт.

Переход от аутсортинга к собственным IT-разработкам: "за" и "против"
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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Собеседник Sputnik прокомментировал и возможности перехода от аутсортинга к разработке IT-продуктов для внутреннего рынка.

"Тот факт, что мы сейчас заговорили не просто о развитии IT-технологий, а о создании конкретных белорусских продуктов, это уже важное направление. О нем говорят не только сами айтишники, эта тема пошла по кабинетам высоких руководителей. И это предполагает, что мы можем переориентировать наш IT-сектор на развитие продукции", — считает Калинин.

При этом эксперт отметил, что на данный момент на рынке наиболее востребованы именно аутортинговые услуги, поэтому срочно переориентироваться на разработки IT-продуктов было бы не целесообразно.

"Когда будет востребован продуктовый сектор в IT-сфере, тогда он и начнет развиваться. И уже есть яркие проекты, тот же MSQRD. Но, к сожалению, сами айтишники пока говорят о том, что очень слабо развито маркетинговое направление IT-продуктов. Мы не умеем в нужной степени продвигать и продать продукт. Нам проще его разработать, чтобы наши зарубежные партнеры могли продать продукт, пользуясь своими налаженными каналами", — рассказал эксперт.

По словам собеседника Sputnik, когда белорусские разработчики смогут опереться на белорусских маркетологов, в том числе, и юристов, которые будут сопровождать подобные сделки, будет развиваться и продуктовый сегмент с наибольшей добавленной стоимостью.

Беседу с директором Белорусского инновационного фонда Дмитрием Калининым  об основных направлениях инновационного развития страны и возможностях перехода от аутсортинга к разработке собственных IT-продуктов слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Директор Белорусского инновационного фонда Дмитрий Калинин рассказал радио Sputnik Беларусь об основных направлениях инновационного развития страны и возможностях...

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