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Ночь беспорядков в Батуми
12.03.2017 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Сотни людей приняли участие в массовых беспорядках в центре Батуми, в результате которых пострадали десятки человек, были сожжены машины и пострадала городская инфраструктура. Фоторепортер из Батуми
В настоящее время ситуация в черноморском курортном городе Батуми находится под контролем полиции, сообщает
Ситуация в городе накалилась после того, как вечером в субботу полицейские выписали штраф за незаконную парковку в центре Батуми, с чем не согласился водитель, спор перерос в потасовку. Шестеро человек были задержаны, после этого на улицы города вышли несколько сотен человек с требованием отставки шефа полиции.
Стихийная акция переросла в беспорядки. Демонстранты жгли машины, рушили ограды, взрывали петарды и блокировали здание местной полиции. Спецназу пришлось разгонять демонстрантов резиновыми пулями.
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Сотни людей приняли участие в массовых беспорядках в центре Батуми, в результате которых пострадали десятки человек, были сожжены машины и пострадала городская...
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