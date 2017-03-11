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Ночь беспорядков в Батуми

12.03.2017 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сотни людей приняли участие в массовых беспорядках в центре Батуми, в результате которых пострадали десятки человек, были сожжены машины и пострадала городская инфраструктура. Фоторепортер из Батуми Сейран Бароян находился в самой гуще событий. Смотрите на его фотографиях, что происходило в городе.

В настоящее время ситуация в черноморском курортном городе Батуми находится под контролем полиции, сообщает Sputnik Грузия. В центре города, где были устроены беспорядки, сотрудники городских служб наводят порядок. Около 40 участников беспорядков задержаны полицией.

Ситуация в городе накалилась после того, как вечером в субботу полицейские выписали штраф за незаконную парковку в центре Батуми, с чем не согласился водитель, спор перерос в потасовку. Шестеро человек были задержаны, после этого на улицы города вышли несколько сотен человек с требованием отставки шефа полиции.

Стихийная акция переросла в беспорядки. Демонстранты жгли машины, рушили ограды, взрывали петарды и блокировали здание местной полиции. Спецназу пришлось разгонять демонстрантов резиновыми пулями.

Подробности о происходящем в Батуми — в сюжете Sputnik Грузия >>>

 
 
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Сотни людей приняли участие в массовых беспорядках в центре Батуми, в результате которых пострадали десятки человек, были сожжены машины и пострадала городская...

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