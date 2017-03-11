



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребует от Евросоюза вернуть Лондону 11 млрд долларов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке, сразу же, после начала процедуры выхода из ЕС.

Великобритания имеет право после Brexit потребовать у ЕС возврата около 9 млрд фунтов (11 млрд долларов), которые хранятся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ). Об этом сообщает британское издание The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.

Доля Лондона в ЕИБ равна 16%, что составляет примерно 11 млрд долларов. По информации издания, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребует возврата этих средств сразу же, после объявления о запуске процедуры Brexit.

В документе, который был подготовлен юристом Мартином Хоувом, отмечается, что британское правительство не только не имеет юридических обязательств платить Брюсселю, но ЕС должен также вернуть Великобритании ее долю в капитале Европейского инвестиционного банка. По словам адвоката, Англия имеет полное право на платеж в свою пользу.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Керн в интервью Bloomberg заявил, что Еврокомиссия оценивает обязательства Великобритании перед блоком в 60 млрд евро. Берлин поддержал план Еврокомиссии не начинать переговоры по торговым отношениям с Великобританией, до того как она не согласится выплатить 60 млрд евро в бюджет ЕС,пишет РБК .

Юристы правительства Великобритании решили, что Лондон юридически не обязан выплачивать Евросоюзу 60 млрд евро, сообщала газета The Times. По данным издания, не существует закона или соглашения, которое может заставить Великобританию выплатить эти средства.