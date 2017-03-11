В это воскресенье за океаном, в Северной Америке, стартует сезон по автогонкам Indycar — этакий штатовский аналог Формулы-1, где, как многим кажется, пилоты только и делают, что гоняют по кругу да со всей дури врезаются друг в друга. Накануне старта AUTO.TUT.BY разбирается, что к чему и велики ли шансы победить в гонке, если пилот выступает не за команду-лидер. А еще там неплохо выступает гонщик из России.

Развенчай меня полностью



Болид Михаила Алешина сменил раскраску с красно-синей на красно-черную

Читатели, считающие, что «Индикар» — это где только по овалам гоняются и руль лишь влево крутят, давно отстали от спортивной жизни. Двадцать лет назад, когда серия Indy Racing League только начиналась как конкурент чемпионату CART, так и было: преимущественно американские пилоты гоняются по традиционно американским трассам — спидвеям (трекам, напоминающим овал, треугольник или прямоугольник со скругленными углами). Но после объединения двух серий в календаре единого чемпионата Indycar давно уже прописались и трассы европейского типа: уличные трассы и дорожные автодромы с шиканами и связками поворотов.

В этом году пилотов ожидают 17 этапов (включая сдвоенный в Детройте), и шесть раз это будут спидвеи, шесть раз — дорожные автодромы и четыре раза — уличные трассы. Овалы остались в меньшинстве! А что касается того, что пилоты все время баранку влево крутят, то Михаил Алешин в интервью говорил: на овалах, наоборот, приходится все время подруливать вправо. Подвеска настроена так, что машина сама собой пытается повернуть налево, по ходу движения, и надо постоянно компенсировать этот перекос.



Александер Росси (Andretti / Herta) на тестах в Себринге

На чем поедем?

В отличие от Формулы-1, где каждая команда сама строит себе шасси, а моторы покупает у одного из четырех поставщиков, чемпионат «Индикар» можно было бы назвать моносерией — если бы не моторы. Прошли те времена, когда в одном сезоне шасси поставляли пять компаний и столько же было продавцов моторов. Уже много лет шасси для «индикаров» строит компания Dallara, но поставщиков моторов — целых два: Chevrolet и Honda, причем с 2015 года они же разрабатывают и аэродинамические обвесы для разных типов трасс.

Шасси имеет минимальную длину 5,13 метра и ширину 2 метра, весит 700−715 кг, баки вмещают 70 литров этанола Е85. Мотор V6 объемом 2,2 литра с двойным турбонаддувом выдает около 700−750 л.с. мощности, еще 20 «лошадей» можно кратковременно получить, используя «обгонную» кнопку. В прошлом году моторы «Хонда» уступали конкурентам, но неплохо смотрелись на длинных прямых. Тесты и пятничные тренировки этого года показали, что отставание от «Шевроле» потихоньку сокращается.



Действующий чемпион серии Симон Пажено (Penske)

В следующем году организаторы серии хотят привлечь еще одного моториста. Последняя такая попытка в 2012 году была не слишком удачной: Lotus сначала обслуживал пять команд, но моторы оказались некачественными (как и в Формуле-1 в то же время), и до конца сезона четыре команды отказались от них. С этого года доработки обвесов не разрешаются, а в следующем все команды перейдут на единый аэрообвес независимо от поставщика моторов. Предполагается, что такая мера позволит третьему мотористу легче войти в чемпионат, не затрачивая слишком много средств.

А средства на технику здесь, по сравнению с Ф-1, тратятся совсем небольшие: годовой лизинг моторов обходится в 1 миллион долларов на машину, примерно столько же стоит шасси, а общий бюджет одной машины — 6−8 миллионов долларов в год. В прошлом году в Формуле-1 бюджет почившей команды Manor составил примерно 100 миллионов долларов, а бюджет Ferrari — 400 миллионов. В «Индикаре» денег итальянцев хватило бы на целый сезон работы всех команд.

Мы — команда

В Формуле-1 команда обязана участвовать во всех гонках сезона двумя машинами — иначе ее могут дисквалифицировать. В «Индикаре» команда может участвовать хоть одной машиной, хоть пятью — причем как во всех гонках чемпионата, так и лишь в одной. Одни пилоты сильны на овалах, другие — на дорожных трассах, третьи и вовсе участвуют раз в год — на 500-мильной гонке в Индианаполисе. Есть деньги — расширяешься, нанимаешь людей и участвуешь несколькими машинами, нет денег — ужимаешься, увольняешь людей и выставляешь только одну машину, и то не на всех этапах.

Спонсоры при этом обеспечивают не всю команду, а конкретного пилота. Поэтому машины одной команды могут быть раскрашены по-разному. А пилот не только ждет приглашений от команд, но и сам ищет спонсоров. Нередко случается, что даже опытные гонщики и чемпионы оказываются без поддержки и вынуждены покидать чемпионат или ограничиваться лишь несколькими этапами, в то время как «денежные мешки», не хватающие звезд с неба, заявляются на полное расписание. В 2011-м не нашел себе места на весь сезон чемпион 2005 года Дэн Уэлдон, а в нынешнем году на «частичную занятость» ушел чемпион 1999 года Хуан-Пабло Монтойя: он будет гоняться только на этапе Инди-500. С другой стороны, в 2015-м в команде Dale Coyne Racing на трех машинах попеременно гонялись семь пилотов, но высоких результатов никто из них не показал.



Уилл Пауэр (Penske) завоевал первый поул сезона

В этом году в чемпионате громкое изменение в стане спонсоров: после 27 лет сотрудничества команду Chip Ganassi Racing покинул титульный спонсор — сетевой ретейлер Target. Теперь машина Скотта Диксона будет не красной, а голубой — в честь нового спонсора, General Electric (по крайней мере, на первых порах). Заодно команда Чипа Гэнасси перешла с моторов «Шевроле» на «Хонда».

Команда Джимми Вассера и Кевина Калховена KV Racing Technology закрылась. Дело шло к объединению с командой младших серий Carlin, но подписать пилотов Эда Джонса и Михаила Алешина с их спонсорами не получилось. Три машины и оборудование закрывшейся команды выкупила «конюшня» Juncos Racing из младшей серии Indy Lights: она собирается заявиться на этап Инди-500.

В прошлом году команда Grace Autosport, ключевые должности в которой (включая пилота) занимают женщины, громко объявила о своем участии в 500-мильной гонке. Но в итоге «женсовет» не смог купить ни шасси, ни мотор. Дамы обещали вернуться в будущем, но с тех пор о команде в бирюзовых блузках ничего не слышно.

Кто все эти люди?



Городская трасса в Сент-Питерсберге частично проложена по территории аэродрома

В прошлом году перед сезоном были заявлены 29 пилотов из 15 команд, но по итогам года в ведомости значились 35 гонщиков: кто-то заменил травмированных, кто-то добавился на отдельных этапах. В 2015-м за рулем побывали и вовсе сорок человек. На этот сезон пока подписаны 26 пилотов из десяти «конюшен», из них 20 будут выступать на всех этапах. Несколько человек и как минимум одна команда наверняка добавятся на этап Инди-500. В американских гонках, как и в Формуле-1, число участников сокращается.

Зато среди заявленных пилотов значатся аж семь чемпионов серий Indycar и CART разных лет: Симон Пажено (2016), Скотт Диксон (2015, 2013, 2008, 2003), Уилл Пауэр (2014), Райан Хантер-Рей (2012), Себастьен Бурдэ (2007, 2006, 2005, 2004), Тони Канаан (2004), Хуан-Пабло Монтойя (1999). Традиционно на этап в Индианаполисе приезжает чемпион 2000 года Бадди Лазье, но в этом году он пока среди претендентов на свободные места не значится.

Новичок в этом году заявлен всего один: англичанин Эд Джонсон, выступающий под флагом ОАЭ. И если на других этапах не появятся другие неопытные пилоты, то Джонсону будет очень просто завоевать титул «Новичок года» (Rookie of the Year). В прошлом году новичков было сразу пять, и звание лучшего получил победитель Инди-500 Александер Росси.

В межсезонье несколько команд обновили пилотский состав. Команда Энтони Джозефа Фойта A.J.Foyt Enterprices (она присутствует в «Инди» с самого основания чемпионата) сменила обоих гонщиков: бывший «формулец» Такума Сато перешел в Andretti, а Джек Хоксворт просто ушел. На их места пришли Карлос Муньос из Andretti и Конор Дэйли из Dale Coyne. На место Конора из закрывшейся KV Racing Technology пришел Себастьен Бурдэ; вторую машину поведет новичок Эд Джонс. Команда Penske уволила ветерана Хуана-Пабло Монтойю с полного расписания и позвала на его место быстрого и молодого Джозефа Ньюгардена из Ed Carpenter Racing. Место Джозефа занял Джей-Ар Хильдебранд, который в прошлом году уже гонялся за команду Эда Карпентера, но лишь на нескольких этапах.



В прошлом году Грэм Рэйхал (Rahal Letterman Lanigan) стал лучшим представителем Honda

Когда в 1996-м Indy Racing League только организовалась, то из 55 заявленных участников 39 были гражданами США. После объединения IRL и CART/ChampCar в 2008-м список пилотов щедро разбавился выходцами из Латинской Америки. Сейчас из 26 пилотов сезона-2017 граждан США по-прежнему большинство: 11 человек. Также будет по два бразильца, колумбийца, англичанина и француза и по одному испанцу, австралийцу, новозеландцу, японцу, канадцу, русскому и гонщику от ОАЭ. В «Чемпкаре» до объединения с «Индикаром» разыгрывали и кубок наций: почти всегда побеждали американцы, но несколько раз приз уходил бразильцам или канадцам.

Единственный русский — это Михаил Алешин, который проведет в «Индикаре» уже свой третий полный сезон. И он не первый представитель бывшего СССР в топ-чемпионате США, как это принято считать. До него был эстонец Тынис Каземетс, принявший участие в пяти гонках ChampCar в 2006-м. Но Алешин выступает успешнее: в 2016-м у него были поул и второе место в Поконо. В этом году россиянин пообещал начать побеждать.

Впервые за много лет в «Индикаре» не будет ни одной женщины-пилота, а ведь в прежние годы бывало до пяти пилотесс одновременно.

Я календарь переверну



Новый состав команды Энтони Джозефа Фойта, семикратного чемпиона серии — Карлос Муньос (на переднем плане) и Конор Дэйли

В прошлом году гоночный сезон «Индикар» длился с 13 марта по 18 сентября, в этом году продолжительность будет почти такой же: с 12 марта по 17 сентября, но при этом организаторы добавили еще один, 17-й этап. Несколько лет назад было и 18, и даже 19 этапов — правда, при этом и сдвоенных гонок было две-три. Так что число разных трасс уже около десяти лет остается примерно одинаковым: 15−17.

В этом году гоночный календарь по сравнению с прошлогодним изменился несильно: добавился этап Гейтвей в Иллинойсе (его конфигурация напоминает простейшую ременную передачу с разными диаметрами шкивов) да этап в Финиксе сдвинули с начала на конец апреля. Открывается чемпионат на уличной трассе в Сент-Питерсберге в штате Флорида, закрывается — на дорожном автодроме в калифорнийской Сономе.

Единственный этап за пределами США — июльская гонка в канадском Торонто. Уже несколько лет география чемпионата не расширяется, хотя промоутеры серии обещали привести «Индикар» в другие страны. Впрочем, на это сами команды отвечают, что их спонсоры за пределами Америки малоизвестны и смысла ездить по миру мало.

Уже несколько лет ходят слухи, что один из этапов проведут на трассе в Мехико — и тогда можно было бы напрямую сравнить технику «Индикар» и Формулы-1. Последний раз обе серии побывали на одном и том же автодроме в 2006-м в Монреале. Тогда Себастьен Бурдэ из команды Newman/Haas (шасси Lola, мотор Ford) победил в квалификации, но его результат оказался аж на пять секунд хуже, чем показатель лидера квалификации Фернандо Алонсо на Renault.

Но с Мексикой все никак не складывается, и поклонники гонок вот уже десять лет не могут четко выяснить, какая же серия круче и быстрее — «Инди» или Ф-1? На днях стало известно, что управленцы автоспорта Калифорнии подали заявку на дальнейшее проведение гонок Indycar на трассе Лонг-Бич и проведение там же этапа Формулы-1. Возможно, пилоты двух главных мировых гоночных серий на машинах с открытыми колесами раньше встретятся именно в Калифорнии, а не в Мексике.

А давайте все же сравним

В прошлом году максимальная дистанция всех 16 этапов «Индикара» составила 6.333 км, или в среднем по 396 км на этап. В Формуле-1 общая дистанция 21 этапа составила 6.398 км, или почти по 305 км на гонку.



Джей-Ар Хильдебранд (Ed Carpenter Racing) на тестах в Финиксе

В 2016-м во время квалификации к Гран-При Европы в Баку пилот Williams Валттери Боттас показал на двухкилометровой прямой зафиксированную радаром скорость 366,1 км/ч; позже, по словам представителей команды, пилот продолжил атаковать, и телеметрия показала «максималку» в 378 км/ч.

На пятничной тренировке перед 500-мильным этапом в Индианаполисе в 2016-м пилот Penske Уилл Пауэр показал среднюю (!) скорость круга 374,37 км/ч; годом ранее Элио Кастроневес выдал там же 375,74 км/ч.

В прошлом году «Индикар» вдруг стал приближаться к Формуле-1 по такому критерию, как число побед разных команд и разных пилотов. Обычно для «Инди» характерно большое разнообразие победителей и частая сменяемость лидеров. Так, в 2014-м победы одерживали 11 человек из 7 команд, в 2015-м — 9 человек из 7 команд. Три человека победили по разу, пять пилотов — по два раза, а Скотт Диксон — трижды (он в итоге и стал чемпионом-2015). В среднем каждый второй гонщик «полного расписания» из каждой второй команды выигрывал этап. В немалой степени на частую сменяемость победителей влияют низкие (относительно Ф-1) цены на технику: получил шасси, получил мотор, получил аэродинамический обвес, — колдуй баба, колдуй дед. У всех команд почти одинаковые комплектующие, самостоятельно дорабатывать можно не так уж и много деталей, — значит, можно больше внимания уделить тактике, тренировкам пит-стопов и другим вещам. И нет нужды вкладывать миллионы долларов на продувку в аэродинамической трубе какого-нибудь элемента корпуса, чтобы в итоге снизить время круга на одну тысячную секунды.

Традиционно в «Индикаре» существует «большая тройка» лидеров: команды Team Penske, Chip Ganassi и Andretti. Они обычно выставляют по три-четыре пилота на полное расписание, у каждой есть хоть по одному чемпиону, а то и по два. В 2015-м каждая из команд добилась по три победы. Но в сезоне-2016 все вдруг «сломалось». И хотя по разнообразию победителей все нормально — 8 пилотов из 6 команд — но соотношение сил поменялось: у Penske — 10 побед, у ближайшего преследователя (Chip Ganassi) — всего 2 победы, у остальных четырех команд — по одной. Если дело так пойдет и дальше, то «большая тройка» рискует превратиться в «большую единицу», а этак и до Формулы-1 недалеко, где в прошлом году Mercedes одержал 19 побед и еще 2 — Red Bull. Тем более что в этом году за Penske будут гоняться четыре пилота, занявшие в прошлом сезоне четыре первых места (из них два чемпиона будут на полном расписании и один — на частичном).

Но предсезонные тесты и первые тренировки перед этапом в Сент-Питерсберге показывают, что команда Chip Ganassi с моторами Honda лидирует — возможно, в этом году ситуация изменится, и «большая тройка» снова станет делить победы поровну. Кроме того, не забываем и про Грэма Рэйхала из команды Rahal Letterman Lanigan, который в прошлом году одержал одну победу и стал лучшим представителем «Хонды» (пятое место в общем зачете).



Скотт Диксон на тренировке в Сент-Питерсберге

Все сессии свободных заездов перед гонкой возглавил пилот Chip Ganassi Скотт Диксон, а вот в квалификации он смог занять только второе место. Поул, как и в прошлом году, завоевал Уилл Пауэр из Penske. На третьем месте оказался напарник Михаила Алешина по команде Schmidt Peterson Motorsports — Джеймс Хинчклифф. Сам россиянин оказался лишь 17-м. В целом квалификация подтвердила хорошую скорость машин с моторами Honda: в первой десятке их оказалось восемь. Поул представителя Chevrolet можно частично объяснить тем, что Пауэр — один из немногих пилотов, который не жаловался на перегрев тормозов (проблему отмечали многие, особенно пилоты «Хонды»). Три других представителя Penske расположились на 4, 14 и 16 местах, в то время как вся четверка гонщиков Chip Ganassi попала в десятку. Пилоты Andretti заняли 5, 8, 12 и 15 места.

Гонка стартует в воскресенье, 12 марта, в 19.30 по минскому времени.