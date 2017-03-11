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в Китае автомобиль врезался в крышу жилого дома
В восточнокитайском городе Тайчжоу (провинция Чжэецзян) автомобиль вылетел за пределы проезжей части и оказался на крыше дома. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
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Как рассказал полицейским водитель Honda, он пытался избежать столкновения с мотоколяской, но вместо тормоза нажал на газ. В результате автомобиль занесло и выбросило с дороги.
Чтобы достать из машины водителя, полиции пришлось использовать лестницу, в то время как Honda снимали краном.
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По словам водителя, он перепутал педали.
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