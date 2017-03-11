Минчанка Александра заплатила таксисту за поездку в 15 километров 63 рубля. Пост вызвал возмущение читателей и в социальной сети и у нас на форуме. Девушка уверена, что это похоже на «развод, хотя вроде бы все по закону». Перевозчик Александр выложил видео, на котором запечатлен момент посадки.

Скандал разгорелся 11 марта. Минчанка Александра поймала такси на стоянке торгового центра. Усадила няню и ребенка, ушла в торговый центр. А спустя 20 минут получила сообщение от няни — за поездку вышло чуть больше 30 долларов.

AUTO.TUT.BY минчанка Александра пояснила, что подавать в суд или обращаться в прокуратуру или к юристам по этому факту она не будет

— Достаточно того, чтобы о «методах» таксиста узнал весь город и не попадался.

Индивидуальный предприниматель, который осуществлял перевозку, в своей правоте уверен: с тарифами девушка ознакомилась заранее и согласилась на услугу. А значит никакого обмана не было. Таксист выложил видео, на котором виден момент посадки.

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