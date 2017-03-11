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Турция пообещала принять жесткие ответные меры в отношении Нидерландов

12.03.2017 14:26 — Разное | Ежедневник  
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Турция пообещала принять жесткие ответные меры в отношении Нидерландов

Анкара пообещала принять «жесткие» меры по отношению к Нидерландам после инцидента с министром турецкого правительства. Ранее президент Турции назвал власти Нидерландов «наследниками нацистов и фашистами».

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о «жестких» ответных мерах Нидерландам в ответ на запрет властей войти на территорию турецкого генконсульства в Роттердаме министру по делам семьи и социальной политике Фатме Бетюль Сайян Кайя, сообщает агентство Anadolu.

«Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы», - сказал Йылдырым. Он отметил, что Фатма Бетюль Сайян Кайя отправилась в Нидерланды для встречи с представителями турецкой общины, однако путь ей «преградила полиция».

Премьер-министр подчеркнул, что попытки урегулировать вопрос организации встречи министра с соотечественниками в Роттердаме не увенчались успехом.

Фатма Бетюль Сайян Кайя направлялась в Нидерланды, чтобы принять участие в митинге, посвященном референдуму о расширении полномочий президента в Турции. Однако голландские власти остановили ее машину в 30 метрах от здания генконсульства Турции в Роттердаме и отказались пропустить дальше. После этого стало известно, что власти Нидерландов решили выдворить Фатму Бетюль Сайян Кайя из страны.

Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами разгорелся после того, как голландские власти отказались пустить в страну для участия в политическом митинге главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. В ответ на это Турция пригрозила Нидерландам «ответными мерами». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов «наследниками нацистов и фашистами», пишет РБК.

 
 
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Анкара пообещала принять «жесткие» меры по отношению к Нидерландам после инцидента с министром турецкого правительства. Ранее президент Турции назвал власти...

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