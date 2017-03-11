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Спасатель: почему так опасен взрыв пылевоздушной смеси

12.03.2017 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне скончалась уже третья пострадавшая от взрыва пылевоздушной смеси на Скидельском сахарном комбинате, по факту которого возбуждено уголовное дело по статье "Служебная халатность", предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

Что такое пылевоздушная смесь, как она возникает, чем опасна, и как избежать подобных ЧП, на на радио Sputnik Беларусь рассказал опытный спасатель, подполковник Виктор Ржецкий, которому приходилось сталкиваться с подобными происшествиями.

Спасатель: почему так опасен взрыв пылевоздушной смеси
© Sputnik Кирилл Брага
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"Пылевоздушная смесь образуется на мебельных предприятиях, мукомольных предприятиях, то есть там, где происходит обработка мелких частиц. Опасна она тем, что может долгое время находиться во взвешенном состоянии. Она скапливается в вентиляционных установках, в низких, плохо проветриваемых местах. В результате искрообразования, или какого-то источника заноса огня может произойти взрыв, в результате которого возникает ударная волна",- пояснил Ржецкий.

Скопление пыли является нарушением техники безопасности и нарушением регламента техобслуживания. В бытовых условиях подобные явления практически исключены.

Инцидент произошел на ОАО "Скидельский сахарный комбинат" в ночь с 24 на 25 февраля в галерее, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара и лифтовую башню. В результате инцидента пять сотрудниц комбината получили ожоги и баротравмы, а затем были доставлены бригадами скорой в реанимацию. Позже троих пострадавших перевезли для лечения в Минск.

Следователи допросили руководителей и работников предприятия, изъяли документы по охране труда и технике безопасности, технологическую документацию по цеху, где был взрыв. УСК возбудил уголовное дело по факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

Трое пострадавших скончались в больницах Минска и Гродно. В настоящее время в больницах остаются еще две женщины, получившие тяжелые травмы при взрыве на предприятии: одна проходит лечение в Больнице скорой медицинской помощи в Минске, другая — в Гродно. Состояние пострадавших остается тяжелым.

Беседу с опытным спасателем Виктором Ржецким об опасности взрыва пылевоздушной смеси слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Опытный спасатель Виктор Ржецкий рассказал радио Sputnik Беларусь о взрывоопасной пылевоздушной смеси, которая привела к жертвам на Скидельском сахарном комбинате: ...

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