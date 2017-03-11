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Спасатель: почему так опасен взрыв пылевоздушной смеси
12.03.2017 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне скончалась уже третья пострадавшая от взрыва пылевоздушной смеси на Скидельском сахарном комбинате, по факту которого возбуждено уголовное дело по статье "Служебная халатность", предусматривающей до 5 лет лишения свободы.
Что такое пылевоздушная смесь, как она возникает, чем опасна, и как избежать подобных ЧП, на на радио Sputnik Беларусь рассказал опытный спасатель, подполковник Виктор Ржецкий, которому приходилось сталкиваться с подобными происшествиями.
© Sputnik Кирилл Брага
"Пылевоздушная смесь образуется на мебельных предприятиях, мукомольных предприятиях, то есть там, где происходит обработка мелких частиц. Опасна она тем, что может долгое время находиться во взвешенном состоянии. Она скапливается в вентиляционных установках, в низких, плохо проветриваемых местах. В результате искрообразования, или какого-то источника заноса огня может произойти взрыв, в результате которого возникает ударная волна",- пояснил Ржецкий.
Скопление пыли является нарушением техники безопасности и нарушением регламента техобслуживания. В бытовых условиях подобные явления практически исключены.
Инцидент произошел на ОАО "Скидельский сахарный комбинат" в ночь с 24 на 25 февраля в галерее, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара и лифтовую башню. В результате инцидента пять сотрудниц комбината получили ожоги и баротравмы, а затем были доставлены бригадами скорой в реанимацию. Позже троих пострадавших перевезли для лечения в Минск.
Следователи допросили руководителей и работников предприятия, изъяли документы по охране труда и технике безопасности, технологическую документацию по цеху, где был взрыв. УСК возбудил уголовное дело по факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.
Трое пострадавших скончались в больницах Минска и Гродно. В настоящее время в больницах остаются еще две женщины, получившие тяжелые травмы при взрыве на предприятии: одна проходит лечение в Больнице скорой медицинской помощи в Минске, другая — в Гродно. Состояние пострадавших остается тяжелым.
Беседу с опытным спасателем Виктором Ржецким об опасности взрыва пылевоздушной смеси слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Опытный спасатель Виктор Ржецкий рассказал радио Sputnik Беларусь о взрывоопасной пылевоздушной смеси, которая привела к жертвам на Скидельском сахарном комбинате: ...
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