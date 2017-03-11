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1000 матчей и 610 побед: подробности юбилея Билялетдинова
Зинэтула Билялетдинов провел 1000-й матч в чемпионатах России: самый забивающий у него игрок Алексей Морозов, самый проигрывающий ему тренер Вячеслав Быков. Эти и другие статистические подробности события в рубрике KHL.ru «Цифры и факты».
В субботу 10 марта главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов провел свой 1000-й матч в чемпионатах России. Он стал пятым специалистом, преодолевшим за карьеру такую планку. Сегодня 1000 и более встреч провели также Валерий Белоусов (1302 игры), Владимир Крикунов (1207 игр), Виктор Тихонов (1174 игры) и Геннадий Цыгуров (1058 игр).
К этому рубежу Билялетдинов шел 17 сезонов, проведя семь лет в родном московском «Динамо», и 10 — в «Ак Барсе», который возглавляет и сейчас. Зинэтула Хайдярович дебютировал в качестве главного тренера 6 сентября 1997 года, возглавив «Динамо» после четырех лет работы в Северной Америке в качестве ассистента. Первый блин вышел комом: поражение в домашней игре от «Северстали» со счетом 0:3. Череповецкой командой в той игре руководил Николай Соловьев. А Билялетдинову в день дебюта было 42 года 5 месяцев и 24 дня.
Через два дня, 8 сентября, Билялетдинов одержал свою первую победу, да еще над кем! В Москве оказались повержены чемпионы страны — ярославские торпедовцы, которыми руководил Петр Воробьев. Матч завершился со счетом 6:2. А дальнейшие годы привели Билялетдинова к таким цифрам:
С «Динамо» Билялетдинов провел 314 игр и в 175 одержал победы, что составило 55,73%. С «Ак Барсом» провел 686 игр и одержал 435 побед, что составило 63,41%. Следует заметить, что из «Ак Барса» Билялетдинов был на три сезона откомандирован в национальную сборную, с которой выиграл чемпионат мира в 2012 году. После возвращения в казанский клуб Зинэтула Хайдярович провел с ним три сезона, включая и нынешний. В 214 играх за это время одержал 131 победу, что составляет 61,21%. Так что свой высокий тренерский уровень наставник продолжает держать!
В командах, руководимых Билялетдиновым, на лед выходили 232 полевых игрока, которые провели от одной до 612 игр. Наибольшее количество матчей у трехкратного чемпиона России Александра Степанова, выступавшего под началом Билялетдинова в московском «Динамо» и в «Ак Барсе».
А вот так выглядит десятка самых забивающих хоккеистов, игравших под руководством Зинэтулы Билялетдинова. Лидер — заслуженный мастер спорта, многократный чемпион страны, призер Олимпийских игр Алексей Морозов.
Что касается взаимоотношений Билялетдинова с коллегами по тренерскому цеху: за 17 сезонов ему противостояли 155 тренеров. Против 34 наставник провел по одной игре и среди них семь специалистов, у которых выиграть в единственном матче Зинэтула Хайдарович не смог: Пол Гарднер, Владимир Голев, Александр Зачесов, Ерлан Сагымбаев, Александр Соколов, Анатолий Тимофеев, Равиль Якубов.
Против 28 тренеров Билялетдинов провел по две игры и ни разу не победил Владимира Быкова. Ни разу не побеждал еще двух специалистов: Алексея Кудашова (встречался пять раз) и Барри Смита (встречался семь раз). Таким образом, из 155 не побеждал только 10 тренеров. С 32 наставниками встречался по 10 и более раз, чаще всего — с заслуженным тренером страны Валерием Белоусовым. Интересно, что 21 раз Билялетдинов играл против Федора Канарейкина — своего противника по текущему раунду плей-офф «Авангард» — «Ак Барс».
Наибольшее количество побед в карьере Зинэтула Билялетдинов одержал над Вячеславом Быковым, возглавлявшем в российском чемпионате ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА. На втором и третьем местах — Владимир Крикунов и Валерий Белоусов.
Если рассматривать процент побед, то ограничимся лишь теми тренерами, против кого Билялетдинов провёл не менее 10 игр. Самые удобные соперники:
А вот список самых неудобных противников Билялетдинова.
Кто из тренеров станет следующим «тысячником» вслед за Зинэтулой Билялетдиновым? Похоже, в ближайшие годы до такой отметки никто из тренеров не доберется. Из тех, кто руководил командами в нынешнем сезоне, наибольшее количество игр у Милоша Ржиги (560) и Андрея Назарова (550).
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Зинэтула Билялетдинов провел 1000-й матч в чемпионатах России: самый забивающий у него игрок Алексей Морозов, самый проигрывающий ему тренер Вячеслав Быков. Эти и...
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