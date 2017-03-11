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1000 матчей и 610 побед: подробности юбилея Билялетдинова

12.03.2017 15:18 — Разное | Tut.by  
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Зинэтула Билялетдинов провел 1000-й матч в чемпионатах России: самый забивающий у него игрок Алексей Морозов, самый проигрывающий ему тренер Вячеслав Быков. Эти и другие статистические подробности события в рубрике KHL.ru «Цифры и факты».


Фото: khl.ru

В субботу 10 марта главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов провел свой 1000-й матч в чемпионатах России. Он стал пятым специалистом, преодолевшим за карьеру такую планку. Сегодня 1000 и более встреч провели также Валерий Белоусов (1302 игры), Владимир Крикунов (1207 игр), Виктор Тихонов (1174 игры) и Геннадий Цыгуров (1058 игр).

К этому рубежу Билялетдинов шел 17 сезонов, проведя семь лет в родном московском «Динамо», и 10 — в «Ак Барсе», который возглавляет и сейчас. Зинэтула Хайдярович дебютировал в качестве главного тренера 6 сентября 1997 года, возглавив «Динамо» после четырех лет работы в Северной Америке в качестве ассистента. Первый блин вышел комом: поражение в домашней игре от «Северстали» со счетом 0:3. Череповецкой командой в той игре руководил Николай Соловьев. А Билялетдинову в день дебюта было 42 года 5 месяцев и 24 дня.

Через два дня, 8 сентября, Билялетдинов одержал свою первую победу, да еще над кем! В Москве оказались повержены чемпионы страны — ярославские торпедовцы, которыми руководил Петр Воробьев. Матч завершился со счетом 6:2. А дальнейшие годы привели Билялетдинова к таким цифрам:

Категория Показатель
Матчи 1000
Победы 610
Матчи, сыгранные вничью 69
Поражения 321
Общий % побед 61,00%
% матчей без поражений 67,90%
Домашние матчи 508
Домашние победы 350
Домашние матчи, сыгранные вничью 27
Домашние поражения 131
% побед дома 68,90%
% матчей без поражений дома 74,21%
Выездные матчи 492
Выездные победы 260
Выездные матчи, сыгранные вничью 42
Выездные поражения 190
% побед на выезде 52,85%
% матчей без поражений на выезде 61,38%

С «Динамо» Билялетдинов провел 314 игр и в 175 одержал победы, что составило 55,73%. С «Ак Барсом» провел 686 игр и одержал 435 побед, что составило 63,41%. Следует заметить, что из «Ак Барса» Билялетдинов был на три сезона откомандирован в национальную сборную, с которой выиграл чемпионат мира в 2012 году. После возвращения в казанский клуб Зинэтула Хайдярович провел с ним три сезона, включая и нынешний. В 214 играх за это время одержал 131 победу, что составляет 61,21%. Так что свой высокий тренерский уровень наставник продолжает держать!

В командах, руководимых Билялетдиновым, на лед выходили 232 полевых игрока, которые провели от одной до 612 игр. Наибольшее количество матчей у трехкратного чемпиона России Александра Степанова, выступавшего под началом Билялетдинова в московском «Динамо» и в «Ак Барсе».

Игрок Матчи
Александр Степанов 612
Илья Никулин 608
Дмитрий Обухов 538
Алексей Морозов 449
Данис Зарипов 426
Алексей Терещенко 417
Андрей Первышин 372
Дмитрий Казионов 326
Виталий Прошкин 315
Игорь Щадилов 307

А вот так выглядит десятка самых забивающих хоккеистов, игравших под руководством Зинэтулы Билялетдинова. Лидер — заслуженный мастер спорта, многократный чемпион страны, призер Олимпийских игр Алексей Морозов.

Игрок Шайбы
Алексей Морозов 221
Данис Зарипов 171
Александр Степанов 87
Сергей Зиновьев 81
Илья Никулин 75
Дмитрий Обухов 74
Александр Харитонов 59
Алексей Терещенко 58
Михаил Иванов 56
Джастин Азеведо 55

Что касается взаимоотношений Билялетдинова с коллегами по тренерскому цеху: за 17 сезонов ему противостояли 155 тренеров. Против 34 наставник провел по одной игре и среди них семь специалистов, у которых выиграть в единственном матче Зинэтула Хайдарович не смог: Пол Гарднер, Владимир Голев, Александр Зачесов, Ерлан Сагымбаев, Александр Соколов, Анатолий Тимофеев, Равиль Якубов.


Фото: khl.ru

Против 28 тренеров Билялетдинов провел по две игры и ни разу не победил Владимира Быкова. Ни разу не побеждал еще двух специалистов: Алексея Кудашова (встречался пять раз) и Барри Смита (встречался семь раз). Таким образом, из 155 не побеждал только 10 тренеров. С 32 наставниками встречался по 10 и более раз, чаще всего — с заслуженным тренером страны Валерием Белоусовым. Интересно, что 21 раз Билялетдинов играл против Федора Канарейкина — своего противника по текущему раунду плей-офф «Авангард» — «Ак Барс».

Тренер Матчи
Валерий Белоусов 53
Владимир Крикунов 46
Вячеслав Быков 43
Сергей Михалёв 29
Пётр Воробьёв 28
Кари Хейккиля 26
Николай Соловьёв 23
Владимир Вуйтек 20
Фёдор Канарейкин 21
Борис Михайлов 20

Наибольшее количество побед в карьере Зинэтула Билялетдинов одержал над Вячеславом Быковым, возглавлявшем в российском чемпионате ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА. На втором и третьем местах — Владимир Крикунов и Валерий Белоусов.

Тренер Победы
Вячеслав Быков 28
Владимир Крикунов 25
Валерий Белоусов 22
Кари Хейккиля 15
Сергей Михалёв 14
Николай Соловьёв 14
Андрей Хомутов 13
Анатолий Емелин 12
Андрей Назаров 12
Николай Макаров 12
Владимир Голубович 12

Если рассматривать процент побед, то ограничимся лишь теми тренерами, против кого Билялетдинов провёл не менее 10 игр. Самые удобные соперники:

Тренер Матчи Победы % побед
Владимир Голубович 13 12 92,31%
Андрей Хомутов 15 13 86,67%
Николай Макаров 15 12 80,00%
Евгений Попихин
Сергей Светлов		 10 8 80,00%
Рафаил Ишматов 13 10 76,92%
Андрей Назаров 16 12 75,00%
Сергей Котов 12 9 75,00%
Олег Знарок 15 11 73,33%
Сергей Шепелев 10 7 70,00%

А вот список самых неудобных противников Билялетдинова.

Тренер Матчи Победы % побед
Юрий Моисеев 13 4 30,77%
Пётр Воробьёв 28 11 39,29%
Владимир Вуйтек 20 8 40,00%
Валерий Белоусов 53 22 41,51%
Марек Сикора
Владимир Мариничев		 14 6 42,86%
Игорь Захаркин 19 9 47,37%
Сергей Михалёв 29 14 48,28%
Борис Михайлов 20 10 50,00%
Александр Асташев 10 5 50,00%

Кто из тренеров станет следующим «тысячником» вслед за Зинэтулой Билялетдиновым? Похоже, в ближайшие годы до такой отметки никто из тренеров не доберется. Из тех, кто руководил командами в нынешнем сезоне, наибольшее количество игр у Милоша Ржиги (560) и Андрея Назарова (550).


Фото: khl.ru
 
 
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Зинэтула Билялетдинов провел 1000-й матч в чемпионатах России: самый забивающий у него игрок Алексей Морозов, самый проигрывающий ему тренер Вячеслав Быков. Эти и...

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