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Обозреватель о матче за Суперкубок: игра получилась веселой

12.03.2017 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Футбольный матч  БАТЭ —"Торпедо-БелАЗ" состоялся накануне в Минске. Борисовчане одержали победу и получили Суперкубок, переиграв соперника со счетом 3:1. Итоги матча на радио Sputnik комментирует спортивный обозреватель, колумнист Sputnik Руслан Васильев.

"То, что из года в год матч за этот трофей имеет столь странную календарную прописку, не может не удивлять. На этот раз, в отличие от предыдущих таких поединков, матч получился, как минимум, веселым. Нужно отдать должное обеим командам — игра действительно была с элементами эстетики. И пяткой играли, и интересных моментов хватало, особенно в первые 20 минут, когда видно было, как соскучились по футболу и автозаводцы, и борисовчане",- отмечает Васильев.

Обозреватель о матче за Суперкубок: игра получилась веселой
© Sputnik / Виктор Толочко
БАТЭ предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока Суперкубка

Первый официальный поединок нового футбольного сезона в Беларуси — матч за Суперкубок —состоялся на стадионе ФК "Минск" в субботу, 11 марта. В борьбе за трофей сошлись борисовский БАТЭ (действующий чемпион республики) и "Торпедо-БелАЗ" (обладатель Кубка Беларуси).

Игра, за которой с трибун наблюдали порядка 2,5 тысяч болельщиков, завершилась победой подопечных Александр Ермаковича. Забитыми голами отметились Михаил Гордейчук (20-я и 63-я минуты) и Мирко Иванич (51). В составе "автозаводцев" единственный гол провел Андрей Хачатурян (6, с пенальти). Для БАТЭ нынешняя победа стала седьмой в истории.

После завоевания седьмого по счету Суперкубка БАТЭ решил выбрать лучшего игрока встречи. Пока в специальном опросе для болельщиков лидирует голкипер "желто-синих" Сергей Веремко, на втором месте полузащитник клуба Мирко Иванич, отметившийся голом во встрече с "Торпедо", на третьем — полузащитник Евгений Березкин.

Комментарий спортивного обозревателя Руслана Васильева о матче за Суперкубок Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Борисовский БАТЭ в 7-й раз стал обладателем Суперкубка Беларуси, очередную победу борисовчан и интересные моменты матча комментирует спортивный обозреватель,...

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