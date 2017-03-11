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Белорусские биатлонисты принимают участие в супермиксте. Мультимедийный онлайн TUT!

12.03.2017 15:26 — Разное | Tut.by  
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Белорусский дуэт в составе Дарьи Юркевич и Сергея Бочарников примет участие в супермиксте, который пройдет в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Главные фавориты выставили следующие дуэты:

Франция: А. Шевалье, Беатрикс.

Германия: Дальмайер, Реес.

Австрия: Хаузер, Эдер.

Россия: Виролайнен, Волков.

Украина: Меркушина, Прима.

Норвегия: Николайсен, Кристиансен.

Италия: Виттоцци, Хофер.

Чехия: Коукалова, Моравец.

США: Данкли, Бэйли.

Финляндия: Макарайнен, Хииденсало.

Словения: Греогорин, Бауэр.

Южная Корея: Фролина, Лапшин.

Словакия: Кузьмина, Казар.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Белорусский дуэт в составе Дарьи Юркевич и Сергея Бочарников примет участие в супермиксте, который пройдет в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

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