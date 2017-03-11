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Белорусские биатлонисты принимают участие в супермиксте. Мультимедийный онлайн TUT!
Белорусский дуэт в составе Дарьи Юркевич и Сергея Бочарников примет участие в супермиксте, который пройдет в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
Главные фавориты выставили следующие дуэты:
Франция: А. Шевалье, Беатрикс.
Германия: Дальмайер, Реес.
Австрия: Хаузер, Эдер.
Россия: Виролайнен, Волков.
Украина: Меркушина, Прима.
Норвегия: Николайсен, Кристиансен.
Италия: Виттоцци, Хофер.
Чехия: Коукалова, Моравец.
США: Данкли, Бэйли.
Финляндия: Макарайнен, Хииденсало.
Словения: Греогорин, Бауэр.
Южная Корея: Фролина, Лапшин.
Словакия: Кузьмина, Казар.
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Белорусский дуэт в составе Дарьи Юркевич и Сергея Бочарников примет участие в супермиксте, который пройдет в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
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