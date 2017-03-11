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Иран показал свой новейший танк Karrar

12.03.2017 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Министерство обороны Ирана продемонстрировало в субботу 11 марта новейший танк Karrar, являющийся собственной разработкой страны и уже запущенный в серийное производство.

Иран показал свой новейший танк Karrar
© Sputnik Руслан Кривобок
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По информации Минобороны Ирана, этот танк является аналогичным по возможностям российской боевой машине Т-90.

"Он может конкурировать со всеми самыми продвинутыми танками в мире в трех основных областях: мощи, точности и мобильности, а также ремонтопригодности и надежности на поле боя", – заявил на презентации глава оборонного ведомства Ирана Хосейн Дехган.

Он отметил, что Karrar способен вести огонь собственными ракетами и направлять выпущенные из других средств ракеты на цель, преодолевать овраги, реки и даже двигаться под водой.

По словам Дехгана, что Karrar оснащен устойчивыми к взломам системами навигации и коммуникации, а его броня может выдержать обстрел из различных типов противотанкового оружия.

 
Теги: Минск
 
 
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Karrar способен вести огонь собственными ракетами и, преодолевать овраги, реки и даже двигаться под водой.

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