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"Шахтер" уверенно обыграл клуб первой лиги "Локомотив" в 1/4 Кубка Беларуси
12 марта матчами в Гомеле и Минске возобновились игры Кубка Беларуси. Солигорский «Шахтер» в первом матче ¼ финала крупно обыграл команду из первой лиги «Локомотив».
«Локомотив» (Д2) — «Шахтер» — 0:3
Гомель. 12 марта. Стадион СДЮШОР-8.
Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).
«Локомотив»: Силивончик — Кравченко, Марков, Кудаш (к), Любаев (Хмелев, 91+) — Сидоренко (Свириденко, 89), Вашкель, Архипцев, Козловский (М.Дашук, 72), Лавренчук — Клещенок.
«Шахтер»: Бушма — Матвейчик, Янушкевич, Рыбак (к), Позняк (Багарич, 46) — Бурко, Алексиевич, Олехнович, Шибун (Лаптев, 46) — Хижниченко (Сойри, 72), Януш.
Голы: 0:1 — Лаптев (62). 0:2 — Алексиевич (82). 0:3 — Лаптев (86).
Предупреждения: Януш (46+), М. Дашук (73), Силивончик (78).
Удаление: М. Дашук (83).
Напомним, что в 1/16 финала гомельский клуб, который тогда назывался «Гомельжелдортранс» и выступающий в первой лиге, выбил из розыгрыша
Дерзкий клуб из Гомеля достойно держался в первом тайме, хотя территориальное преимущество было у гостей из Солигорска. Но горняки не смогли реализовать его в забитые голы благодаря уверенной игре соперника в защите.
После перерыва у «Шахтера» на поле вышел Лаптев и Багарич, которые стали героями встречи. Уже на 62-й минуте после подачи Олехновича Денис Лаптев головой переправил мяч в сетку ворот. Буквально через несколько минут штанга спасла гомельчан.
На 79-й минуте Олехнович не реализовал пенальти — вратарь парировал. Гости продолжали давить и на 82-й минуте сумели забить второй мяч, отличился Алексиевич, которому ассистировал Багарич. Через три минуты «Локомотив» остался на поле вдесятером, чем и воспользовались горняки. На 86-й минуте Лаптев поставил точку в первом мачте, отметившись дублем.
Второй кубковый матч проходит в Минске. В гости к столичному «Динамо» приехали брестские одноклубники. После первого тайма счет 2:0 в пользу минчан.
Будет дополнено.
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12 марта матчами в Гомеле и Минске возобновились игры Кубка Беларуси.
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