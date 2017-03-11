12 марта матчами в Гомеле и Минске возобновились игры Кубка Беларуси. Солигорский «Шахтер» в первом матче ¼ финала крупно обыграл команду из первой лиги «Локомотив».



Фото: ФК "Шахтер"

«Локомотив» (Д2) — «Шахтер» — 0:3

Гомель. 12 марта. Стадион СДЮШОР-8.

Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).

«Локомотив»: Силивончик — Кравченко, Марков, Кудаш (к), Любаев (Хмелев, 91+) — Сидоренко (Свириденко, 89), Вашкель, Архипцев, Козловский (М.Дашук, 72), Лавренчук — Клещенок.

«Шахтер»: Бушма — Матвейчик, Янушкевич, Рыбак (к), Позняк (Багарич, 46) — Бурко, Алексиевич, Олехнович, Шибун (Лаптев, 46) — Хижниченко (Сойри, 72), Януш.

Голы: 0:1 — Лаптев (62). 0:2 — Алексиевич (82). 0:3 — Лаптев (86).

Предупреждения: Януш (46+), М. Дашук (73), Силивончик (78).

Удаление: М. Дашук (83).

Напомним, что в 1/16 финала гомельский клуб, который тогда назывался «Гомельжелдортранс» и выступающий в первой лиге, выбил из розыгрыша амбициозных «Крумкачоý» , а в 1/8 железнодорожники по пенальти обыграли еще один клуб высшей лиги — «Славию».

Дерзкий клуб из Гомеля достойно держался в первом тайме, хотя территориальное преимущество было у гостей из Солигорска. Но горняки не смогли реализовать его в забитые голы благодаря уверенной игре соперника в защите.

После перерыва у «Шахтера» на поле вышел Лаптев и Багарич, которые стали героями встречи. Уже на 62-й минуте после подачи Олехновича Денис Лаптев головой переправил мяч в сетку ворот. Буквально через несколько минут штанга спасла гомельчан.

На 79-й минуте Олехнович не реализовал пенальти — вратарь парировал. Гости продолжали давить и на 82-й минуте сумели забить второй мяч, отличился Алексиевич, которому ассистировал Багарич. Через три минуты «Локомотив» остался на поле вдесятером, чем и воспользовались горняки. На 86-й минуте Лаптев поставил точку в первом мачте, отметившись дублем.

Второй кубковый матч проходит в Минске. В гости к столичному «Динамо» приехали брестские одноклубники. После первого тайма счет 2:0 в пользу минчан.

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