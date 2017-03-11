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Смешанной эстафетой белорусские биатлонисты завершают 8-й этап Кубка мира в Контиолахти

12.03.2017 17:08 — Разное | Tut.by  
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Смешанной эстафетой завершается сегодня 8-й этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Гонка начнется в 18.15 по минскому времени.


Ирина Кривко. Фото: Денис Костюченко, biathlon.by

Микст-эстафета состоит из двух женских этапов по 6 км и двух мужских по 7,5 км. На каждом этапе — по 2 огневых рубежа.

Как уже сообщалось, тренерский штаб сборной Беларуси решил не задействовать в воскресных гонках лидеров команды Дарью Домрачеву, Надежду Скардино и Владимира Чепелина.

В супермиксе белорусский дуэт в составе Дарьи Юркевич и Сергея Бочарникова занял 15-е место.

В смешанной эстафете за белорусскую команду выступят Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дмитрий Абашев и Максим Воробей. Стартовый номер белорусской дружины — 18-й. Всего на гонку заявлены 24 сборные.

Сборные-фавориты выставили следующие составы:

Германия — Хорхлер, Хаммершмидт, Долль, Пайффер;

Норвегия — Олсбю, Экхофф, Йоханнес Бё, Свендсен;

Франция — Дорен-Абер, Бескон, Дестье, Фийон-Майе;

Россия — Акимова, Старых, Елисеев, Гараничев;

Италия — Вирер, Санфилиппо, Монтелло, Виндиш;

Швеция — Брорссон, Магнуссон, Самуэльссон, Линдстрем;

Чехия — Пускарчикова, Виткова, Шлезингр, Крчмар.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию смешанной эстафеты в Контиолахти.

 
 
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Смешанной эстафетой завершается сегодня 8-й этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Гонка начнется в 18.15 по минскому времени.

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