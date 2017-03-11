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Смешанной эстафетой белорусские биатлонисты завершают 8-й этап Кубка мира в Контиолахти
Смешанной эстафетой завершается сегодня 8-й этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Гонка начнется в 18.15 по минскому времени.
Микст-эстафета состоит из двух женских этапов по 6 км и двух мужских по 7,5 км. На каждом этапе — по 2 огневых рубежа.
Как уже сообщалось, тренерский штаб сборной Беларуси
В супермиксе белорусский дуэт в составе Дарьи Юркевич и Сергея Бочарникова
В смешанной эстафете за белорусскую команду выступят Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дмитрий Абашев и Максим Воробей. Стартовый номер белорусской дружины — 18-й. Всего на гонку заявлены 24 сборные.
Сборные-фавориты выставили следующие составы:
Германия — Хорхлер, Хаммершмидт, Долль, Пайффер;
Норвегия — Олсбю, Экхофф, Йоханнес Бё, Свендсен;
Франция — Дорен-Абер, Бескон, Дестье, Фийон-Майе;
Россия — Акимова, Старых, Елисеев, Гараничев;
Италия — Вирер, Санфилиппо, Монтелло, Виндиш;
Швеция — Брорссон, Магнуссон, Самуэльссон, Линдстрем;
Чехия — Пускарчикова, Виткова, Шлезингр, Крчмар.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию смешанной эстафеты в Контиолахти.
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Смешанной эстафетой завершается сегодня 8-й этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Гонка начнется в 18.15 по минскому времени.
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