|
Видеофакт: ХК "Динамо" дал мастер-класс и сыграл с болельщиками
12.03.2017 17:22 — Разное | Sputnik Беларусь
В субботу вечером столичное "Динамо" пригласило болельщиков на "Минск-Арену" увидеть мастер-шоу хоккеистов, а затем их игру с командой фан-клуба BYzone.
Сперва у "зубров" проверили снайперские навыки: игроки должны были сбивать воздушные шарики, развешанные по углам ворот. Затем хоккеисты определили, у кого самый сильный удар. Завершением мастер-класса стали буллиты.
Во второй половине прощального вечера "Динамо" сыграло с командой фан-клуба BYzone. Параллельно матчу проходил стрим "Динамо-ТВ-шоу", в котором на вопросы болельщиков отвечали главный тренер Крэйг Вудкрофт и члены тренерского штаба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейный клуб "Динамо-Минск", закрывая сезон, провел прощальный вечер для болельщиков. Смотрите на видео Sputnik, как "зубры" дали мастер-класс по забиванию шайб, а...
|
Архив (Разное)
Комментарии