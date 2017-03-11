В субботу вечером столичное "Динамо" пригласило болельщиков на "Минск-Арену" увидеть мастер-шоу хоккеистов, а затем их игру с командой фан-клуба BYzone.

Сперва у "зубров" проверили снайперские навыки: игроки должны были сбивать воздушные шарики, развешанные по углам ворот. Затем хоккеисты определили, у кого самый сильный удар. Завершением мастер-класса стали буллиты.

Во второй половине прощального вечера "Динамо" сыграло с командой фан-клуба BYzone. Параллельно матчу проходил стрим "Динамо-ТВ-шоу", в котором на вопросы болельщиков отвечали главный тренер Крэйг Вудкрофт и члены тренерского штаба.