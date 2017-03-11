



Cаудовская Аравия разрабатывает программу по депортации приблизительно 20% своего населения – пяти миллионов нелегальных мигрантов.

Решение об этом обсуждается в Консультативной ассамблее (Шуре) страны по инициативе одного из депутатов – доктора Садка Фаделя.

По сообщению газеты Al Hayat, власти королевства опасаются, что мигранты потребуют «натурализовать их», предоставив саудовское подданство. Предполагаемая кампания по выдворению нелегалов не будет первой: с 2012 по 2015 год из государства выставили 243 тыс. пакистанцев – некоторых по обвинению в исламском терроризме.

Начало массовой миграции в королевство мусульманских святынь было положено в 1970-е годы на фоне нефтяного бума тех лет. Приезжие нужны были не только из-за потребностей растущей экономики. Дело в особенностях саудовского законодательства. По принятым в стране ограничениям, женщины не имеют права водить автомобиль. Мигранты устраивались шоферами, а кроме того осваивали и менее квалифицированную работу – грузчиков, бэбиситтеров и подсобных рабочих, пишут РИА Новости.

Система саудовской трудовой миграции получила название «кафала». По правилам кафалы право приезжего на проживание поставлено в зависимость от намерений его работодателя. Без согласия саудовца, завезшего мигранта, тот не может сменить место работы. Тем более речи нет о том, чтобы отыскать другого нанимателя.

Несмотря на патерналистский подход, лишь немногие приезжие получили право жить поблизости от хозяев. В саудовских городах образовались гетто мигрантов, а общее число гастарбайтеров выросло до внушительных отметок 30% населения страны, согласно переписи 2010 года.

О том, что массовая миграция становится вызовом для экономики королевства, экономисты предупреждали монархию давно. Согласно статистике, 12% населения страны не имеет работы, включая сюда 25% молодых людей и 75% женщин. По оценке газеты The Guardian, саудовские работодатели выработали привычку нанимать иностранцев даже в тех случаях, когда могли бы обратиться к местному работнику.

«Целые сектора экономики контролируются приезжими», – резюмирует издание.

Многие саудиты уверены, что миграция повышает уровень преступности, а гастарбайтеры нападают на более обеспеченных в экономическом отношении местных. Однако недовольны и сами переселенцы. С 2014 года в стране проходят акции протеста пакистанских работников, которым не заплатили за их труд. В январе 2017 года дело дошло до столкновений в священном городе Мекке, завершившихся арестами приезжих. На этом фоне правозащитная организация Human Right Watch заявляет о массовых нарушениях прав гастарбайтеров, особенно в рамках системы кафалы. Гастарбайтеры бегут от своих «владельцев» и пополняют число нелегалов.

Усугубляет положение дел и религиозная напряженность. Наниматели в Саудовской Аравии – мусульмане, а приезжие работники нередко придерживаются христианской веры. В особенности это касается выходцев из соседней Эфиопии, а также популярных во всем мире филиппинских нянь. Однако по законам королевства строительство церквей в нем запрещено. Так что нелегалам-христианам приходится исповедовать свою веру тайно.

Помимо традиционных подозрений в адрес христиан, саудовские власти опасаются и привычного для себя исламского экстремизма. В 2016 году пакистанский нелегал Абдулла Гулзир Хан подорвал себя у американского консульства в городе Джедде. Еще несколько его соотечественников-гастарбайтеров тогда же были арестованы по подозрению в связях с талибами.