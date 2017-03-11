Мобильные группы по оказанию руководителям и специалистам практической и методической помощи в обеспечении безопасных условий труда работников выявили в за январь-февраль текущего года свыше 33,4 тыс. нарушений правил и норм по охране труда.

Как сообщили БЕЛТА в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты, мобильные группы провели в январе-феврале 2 638 обследований организаций АПК, стройкомплекса и других сфер деятельности. По их результатам в местные исполнительные и распорядительные органы для принятия мер реагирования направлено более 1 тыс. информаций о нарушениях требований безопасности, в территориальные органы прокуратуры - 464. Вопросы соблюдения законодательства об охране труда рассмотрены на 84 заседаниях исполкомов.

В текущем году наибольшую активность проявили мобильные группы, созданные в Могилевской области (проведено 231 обследование организаций АПК и 177 обследований организаций, выполняющих строительные и строительно-монтажные работы).

В настоящее время в АПК, строительстве и иных сферах деятельности работает 169 мобильных групп.

Как уже сообщалось, Департамент госинспекции труда инициировал создание мобильных групп во всех районах республики в 2005 году для оперативного оказания руководителям и специалистам АПК помощи в обеспечении безопасности труда во время массовых механизированных сельхозработ. Поскольку группы продемонстрировали высокую эффективность в профилактике нарушений законодательства об охране труда и предупреждении несчастных случаев на производстве, в мае 2010 года они были созданы в помощь руководителям и специалистам организаций строительной отрасли, а позже - и иных сферах деятельности. В 2015 году разработаны и направлены облисполкомам и Мингорисполкому рекомендации по организации работы мобильных групп по оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда в организациях всех сфер деятельности.

Более 240,3 тыс. нарушений охраны труда выявили мобильные группы за 2016 год в организациях страны.