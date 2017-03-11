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в Минске милицейский автомобиль поехал на красный и совершил ДТП
Авария произошла 12 марта на перекрестке столичных улиц Рафиева и Есенина. Момент ДТП
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На записи видно, как милицейский автомобиль едет на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке водитель автомобиля оперативного назначения попытался избежать столкновения с Audi и применил экстренное торможение, однако избежать ДТП не удалось.
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Авария произошла 12 марта на перекрестке столичных улиц Рафиева и Есенина.
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