Авария произошла 12 марта на перекрестке столичных улиц Рафиева и Есенина. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



На записи видно, как милицейский автомобиль едет на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке водитель автомобиля оперативного назначения попытался избежать столкновения с Audi и применил экстренное торможение, однако избежать ДТП не удалось.