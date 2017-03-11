Минские «Грифоны» — команда, в которой играет сын президента Николай Лукашенко , — защитила титул победителей турнира «Золотая шайба» в младшей возрастной группе (2004−2005 г. р.) в дивизионе А, сообщает БЕЛТА .



Команда «Грифоны». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна В финальном поединке, который прошел сегодня на «Чижовка-Арене», команда Центрального района столицы была сильнее команды «Медведь» Московского района Минска , обыграв со счетом 6:2. Хет-триком в ворота соперника отметился Николай Лукашенко.Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

В финальном поединке, который прошел сегодня на «Чижовка-Арене», «Грифоны» оказались сильнее другой столичной команды «Медведь», победив со счетом 6:2. Хет-триком в ворота соперника отметился Николай Лукашенко.

Напомним, «Грифоны» выиграли «Золотую шайбу» и в прошлом году. Лучшим бомбардиром тогда стал Николай Лукашенко. В этом году самым результативным оказался Александр Сахацкий из кобринской команды «Атлант».