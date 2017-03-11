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Команда Николая Лукашенко снова выиграла хоккейный турнир "Золотая шайба"
Минские «Грифоны» — команда,
В финальном поединке, который прошел сегодня на «Чижовка-Арене», команда Центрального района столицы была сильнее команды «Медведь» Московского района Минска, обыграв со счетом 6:2. Хет-триком в ворота соперника отметился Николай Лукашенко.
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В финальном поединке, который прошел сегодня на «Чижовка-Арене», «Грифоны» оказались сильнее другой столичной команды «Медведь», победив со счетом 6:2. Хет-триком в ворота соперника отметился Николай Лукашенко.
Напомним, «Грифоны» выиграли «Золотую шайбу» и в прошлом году. Лучшим бомбардиром тогда
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Минские "Грифоны" - команда, в которой играет сын президента Николай Лукашенко, - защитили титул победителей турнира "Золотая шайба" в младшей возрастной группе...
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