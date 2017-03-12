Хоккеисты гродненского «Немана» уверенно обыграли «Гомель» в стартовом поединке полуфинальной серии Кубка президента.

«Неман» — «Гомель» — 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

12 марта. Гродно. Ледовый дворец. 2240 зрителей.

Судьи: В. Пляц (Новополоцк), П. Амосов, Д. Голяк (оба — Минск), О. Клещевников (Брест).

«Неман»: Трус; Бадун — Коршунов (К), С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Е. Степанов — Казнадей, Кислый — Пасют — Лаакконен; Метлюк — Марченко, Жидких — Богдановский — Клименко; Лисичкин — Ремезов — Стефанович; Марковский, Горбаченко.

«Гомель»: Лобанов (И. Брикун 25.04); Мнацян — Сачивко, Сусло — А. Усенко — Зайчик; Заламай — Еронов, Тополь — А. Колосов — Ревенко; Дурнов — Клементьев, Соломонов — И. Мядель (К) — П. Волчек; Хоромандо — Филичкин, Пищук — Фадеев — Мусиенко.

Шайбы: 1:0 — А. Малявко (Коршунов, С. Малявко, 11.06), 2:0 — Кислый (Лаакконен, Е. Степанов, 11.22), 3:0 — Боярчук (Коршунов, 20.44, в большинстве), 3:1 — Соломонов (И.Мядель, 22.17), 4:1 — Боярчук (А. Малявко, Коршунов, 23.53, в большинстве), 5:1 — Лисичкин (Ремезов, 25.04), 5:2 — А. Колосов (Заламай, Тополь, 37.51, в большинстве).

Броски: 25−21 (8−5, 13−9, 4−7).

Штраф: 36−28.

Лучшие игроки матча: А. Малявко, С. Малявко — И. Брикун.

Хоккеисты «Немана» дважды двойными ударами отправляли гомельчан в нокдаун, после чего как следует прийти в себя гости так и не сумели.

В первом периоде гродненские хоккеисты забросили 2 шайбы с интервалом в 16 секунд, а во втором — с перерывом в 71 секунду.

Все, что смогли сделать гомельчане в третьем периоде — сократить отставание до 3 голов.

13 марта «Неман» и «Гомель» снова сыграют в Гродно. Затем серия (до 4 побед) переедет в Гомель (16 и 17 марта). Если победитель противостояния по итогам 4 поединков не определится, что следующие матчи намечены на 19 (в Гродно), 21 (в Гомеле) и 23 марта (в Гродно).

В другой полуфинальной серии Кубка президента сражаются минская «Юность» и солигорский «Шахтер». По итогам двух напряженных матчей в Минске впереди команда Михаила Захарова.

Ход полуфинальной серии (до 4 побед):

«Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 2:0 ( 3:2 ОТ , 1:0 ОТ ).

Следующие матчи серии пройдут 14, 15 марта (в Солигорске) и, если потребуется, 17 (в Минске), 19 (в Солигорске) и 21 марта (в Минске).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.